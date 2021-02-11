Отправлено: - 09:45

elektron:

Ну я так и подумал! "3-я утица строителей дом 25 кв.12" (С) Кругом Енбек Только с той разницей, хороший фильм. И назывались новостроящиеся районы. А не населённые пункты имеющие своё историческое название.

Нурбанчик:

Тогда давай напишем в посольство КЗ в Москве для начала, что по-казахски не Мәскеу будет, а Москва,

Coopidon:

Предоположу что скоро! И наверное очень. Скоро. Переименование, в духе де советизации и анти русификации, дойдёт до главного переименования.

alex_60:

как дали при рождении имя-оно на всю жизнь. а потуги по изменению-это доказательство слабости пришедших к власти.

Цитата:Ниче потерпят)Цитата:А в американское посольство напишем что будет Москва а не москоу? И не Раша а Россия? Будем лезть в английский язык со своим уставом?)Цитата:Ты думай а не предпологайХотя у тебя ни то ни то не получаетсяВ казахском языке и так самоназвание произносится КазакПо русски КазахПо казахски Костанай по русски КустанайВ России могут хоть Кастанай улицы называть,но в Казахстане по казахски будет КостанайЦитата:При рождении дали название НиколаевскПотом у власти видно потуги начались и они назвали город по казахски но на русский манерТеперь название вернули к правильномуИли ты против исторической справедливости?