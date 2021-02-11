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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40912
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21116
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:38
Цитата:
Надо было в Москве и других городах,ул.Кустанайскую,
в КОстанайскую - пкркименовать. А то - непорядок...
abaika95:
русские его услышали и как удобно им было Только и всего
русские его услышали и как удобно им было Только и всего
Надо было в Москве и других городах,ул.Кустанайскую,
в КОстанайскую - пкркименовать. А то - непорядок...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6940
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:39
Цитата:
Нет мало ещё
Надо больше
Больше Енбеков!!!Цитата:
Также как Сталинград в Царицине?)
Цитата:
Просто соц сетей небыло)
elektron:
Так именно поэтому у вас там Енбеков несчитанное количество?
Так именно поэтому у вас там Енбеков несчитанное количество?
Нет мало ещё
Надо больше
Больше Енбеков!!!Цитата:
elektron:
Ну при желании можно проследить, а вот каким боком Нурсултан там, непонятно
Ну при желании можно проследить, а вот каким боком Нурсултан там, непонятно
Также как Сталинград в Царицине?)
Цитата:
elektron:
Странно, все казахи и не только, ничего против не имели. Да и жили как то дружнее что ли
Странно, все казахи и не только, ничего против не имели. Да и жили как то дружнее что ли
Просто соц сетей небыло)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:43
Цитата:
Ну я так и подумал!
"3-я утица строителей дом 25 кв.12" (С)
Кругом Енбек
Только с той разницей, хороший фильм. И назывались новостроящиеся районы. А не населённые пункты имеющие своё историческое название.
[Исправлено: elektron, 11.02.2021 - 19:01]
abaika95:
Надо больше Больше Енбеков!!!
Надо больше Больше Енбеков!!!
Ну я так и подумал!
"3-я утица строителей дом 25 кв.12" (С)
Кругом Енбек
Только с той разницей, хороший фильм. И назывались новостроящиеся районы. А не населённые пункты имеющие своё историческое название.
[Исправлено: elektron, 11.02.2021 - 19:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2006
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:44
Цитата:
Тогда давай напишем в посольство КЗ в Москве для начала, что по-казахски не Мәскеу будет, а Москва, а то его казахи так услышали и озвучили как им это удобно будет, а далее Омбы, Челябі, Қорған, Орынбор, Түмен по-казахски переименуем так как надо - по-русски в Омск, Челябинск, Курган, Оренбург, Тюмень, так как не понятно кто на каком языке как там услышал за рубежами
abaika95:
Потомучто это не казахский а то как русские его услышали и как удобно им было
Потомучто это не казахский а то как русские его услышали и как удобно им было
Тогда давай напишем в посольство КЗ в Москве для начала, что по-казахски не Мәскеу будет, а Москва, а то его казахи так услышали и озвучили как им это удобно будет, а далее Омбы, Челябі, Қорған, Орынбор, Түмен по-казахски переименуем так как надо - по-русски в Омск, Челябинск, Курган, Оренбург, Тюмень, так как не понятно кто на каком языке как там услышал за рубежами
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 00:07
Ту же Давыденовку, обезимянили, обозвав в Енбек. Хотя может так даже и лучше. Потому что с той Давыденовкой, что она была, сегодня ничего общего.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 00:22
Цитата:
да не, пусть как будет, а то совсем запутаются
drakon:
Надо было в Москве и других городах,ул.Кустанайскую,
Надо было в Москве и других городах,ул.Кустанайскую,
да не, пусть как будет, а то совсем запутаются
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Papua New Guinea
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 783
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 12.02.21 - 00:26
Предоположу что скоро!
И наверное очень. Скоро.
Переименование, в духе де советизации и анти русификации, дойдёт до главного переименования.
То-то будет шоу Бенни Хилла, на общественных слушаниях посвященному этому знаменательному событию...
И наверное очень. Скоро.
Переименование, в духе де советизации и анти русификации, дойдёт до главного переименования.
То-то будет шоу Бенни Хилла, на общественных слушаниях посвященному этому знаменательному событию...
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 05:18
Комментарий проходит проверку.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 05:20
Комментарий проходит проверку.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 05:29
Комментарий проходит проверку.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 05:33
Комментарий проходит проверку.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 05:36
Комментарий проходит проверку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10970
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 06:54
Кустанай всегда останется Кустанаем.
кто бы в какие хотелки по искажению названия не играл.
как дали при рождении имя-оно на всю жизнь.
а потуги по изменению-это доказательство
слабости пришедших к власти.
ничего не можем, но напакостить пожалуйста.
кто бы в какие хотелки по искажению названия не играл.
как дали при рождении имя-оно на всю жизнь.
а потуги по изменению-это доказательство
слабости пришедших к власти.
ничего не можем, но напакостить пожалуйста.
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