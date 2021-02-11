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«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
N
Я робот(Пользователи)
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«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 10:27
Вечером 9 февраля на YouTube появилось обращение владельцев торговых точек, расположенных в Костанайской области. Хозяева магазинов «у дома» назвали ролик «STOP! ЭСФ и СНТ. Предприниматели против!», обращаются ко всем, «от кого зависит принятие решений и дальнейшая судьба микробизнеса, наша судьба».
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С
(Полноправные пользователи)
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- 30.05.18
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- 484
Re: «ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 10:27
А кто данную тему пролобировал? Кто автор идеи? Кажись,большие супермаркеты заинтересованы в уничтожении мелких магазинов. Вот где надо искать истину. И пофигу что бабушка должна ехать на автобусе за булкой хлеба. Тем более в нынешние карантинные времена. Ужас,уничтожают мелкий бизнес. А нет ли в данном решении коррупционной составляющей? Веселая страна Казахстан,с трибуны за предпринимателей,а на деле??
«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 10:59
Двоякое мнение об этом всем. И тех и других понять можно. За 20 лет владения магазинами у дома можно и бухгалтерии было обучится, тем более проект пилотный, дают людям время на то что бы потренироваться и обучится в работе системе, штрафовать ещё никого вроде как никого ещё не начали. А торговлю в магазинах у дома надо выводить в цевилизованое русло. Про те же супермаркеты - на каждую покупку вам выбьют чек, чего нет в этих магазинах. Супермаркеты работают все по с/ф. Мое мнение имхо, магазины у дома не хотят показывать свои обороты, соответственно весь кипишь из за этого. А все остальное мы не умеем,мы не знаем - это все сложно,все это отмазки. Тут элементарно,привыкли работать в черную и так же хотят продолжать. И тому подтверждение цены на сигареты, которые стали получать по эсф и виртуальному складу - сразу задрали цены выше рекомендованных сигаретными компаниями. В тех же супермаркетах минималка за пачку 510 тенге, в магазинах у дома 560-570, а получают они их по одной цене. Вот и получается,что при работе через склад, задрать цены придется на все,соответственно покупатель уйдет в супермаркет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
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Re: «ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 11:04
Сам Елбасы на заре независимости дал добро мелкому бизнесу, видимо одного пожелания мало, надо было дать, как просил профессор Преображенский, железная и непробиваемая бронь, чтоб ни одна сволочь не могла подойти к моим дверям! Однако на деле чехарда, нововведения всякие, всё мерещатся что люди миллиардами вывезли из страны. Не там ищут.
Re: «ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 11:44
Цитата:
А ты ничего не путаеш,с чего это вдруг кто то будет рекомендовать частному магазину почём ему продавать сигареты?
С каких это пор сигареты стали социальным товаром первой необходимости,что на него нужно регулировать цену?
Даже продавцы алкоголя до такого никогда не опускались,а сигаретники в лице Филипп Морис ,JTI охамели в конец они установили накрутку в 5-7 % на свою продукцию,их не интересует ,что только банк берет себе 2-3% по картам+налог 3%,при этом попробуйте с ними расчитаться безналом они его ни за что не возьмут только наличные, разве закон не для всех одинаков,почему то магазины обязаны принимать оплату по картам ,а сигаретники нет?Может они свои доходы таким образом скрывают?Где у нас Атамекен и налоговые органы пусть обратят внимание на эту проблему.
Odin_iz_Teh:
И тому подтверждение цены на сигареты, которые стали получать по эсф и виртуальному складу - сразу задрали цены выше рекомендованных сигаретными компаниями.
И тому подтверждение цены на сигареты, которые стали получать по эсф и виртуальному складу - сразу задрали цены выше рекомендованных сигаретными компаниями.
А ты ничего не путаеш,с чего это вдруг кто то будет рекомендовать частному магазину почём ему продавать сигареты?
С каких это пор сигареты стали социальным товаром первой необходимости,что на него нужно регулировать цену?
Даже продавцы алкоголя до такого никогда не опускались,а сигаретники в лице Филипп Морис ,JTI охамели в конец они установили накрутку в 5-7 % на свою продукцию,их не интересует ,что только банк берет себе 2-3% по картам+налог 3%,при этом попробуйте с ними расчитаться безналом они его ни за что не возьмут только наличные, разве закон не для всех одинаков,почему то магазины обязаны принимать оплату по картам ,а сигаретники нет?Может они свои доходы таким образом скрывают?Где у нас Атамекен и налоговые органы пусть обратят внимание на эту проблему.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 484
«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 11:44
Цитата:
Вот именно.
сайлау курманов:
всё мерещатся что люди миллиардами вывезли из страны. Не там ищут.
всё мерещатся что люди миллиардами вывезли из страны. Не там ищут.
Вот именно.
«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 12:47
Уважаемый,я с я Вами на брудершафт не пил,поэтому не "тыкаем". Сигареты я привел для примера, и прекрасно знаю что не социально значимый продукт. А ценовой сговор магазинов у дома с накрученой ценой это факт. И те же супермаркеты на которые они ссылаются,которые якобы лоббируют эти снт и эсф,каким то образом продают по рекомендованным ценам,и нал или без нал им как то все равно, кто как платит. Так что не надо тут , я Вам уважаемый про Форму,а Вы мне про Ерему. Будут по складу работать, задерут цену и на социально значимый товар - у нас по другому не может быть.
«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 16:59
Цитата:
О каком сговоре идёт речь?
Табачные изделия не являются объектом монополии,продаются в конкуретной среде,если вам удобнее спустившись с пятого этажа сгонять на такси,личном авто или прости господи автобусе в ближайший супермаркет за пачкой сигарет то пожалуйста,выбор то есть .
Odin_iz_Teh:
А ценовой сговор магазинов у дома с накрученой ценой это факт.
А ценовой сговор магазинов у дома с накрученой ценой это факт.
О каком сговоре идёт речь?
Табачные изделия не являются объектом монополии,продаются в конкуретной среде,если вам удобнее спустившись с пятого этажа сгонять на такси,личном авто или прости господи автобусе в ближайший супермаркет за пачкой сигарет то пожалуйста,выбор то есть .
«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 19:18
Да лично мне вообще ещё проще у товарища пару блоков с машины купить по цене поставщика. Чем в магазине у дома. Поэтому и в теме про цены на сигареты, и про сговор, плачущих по поводу снт и эсф. Пока получали по черной сигареты и не пробивали каждую пачку так держали рекомендованные цены,как только заговорили о сканерах и этих снт и эсф, так сразу цены взвентили. сразу конкурентная среда и 5-7 % мало,хотя если вкруг ассортимент считать то 9-10% выйдет. Это я ещё молчу про то что так называемые ненавистные сигаретчики за свои полки бонусы магазинам платят. Да и не только сигаретчики, так что не ноем господа предприниматели.
«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 20:45
Цитата:
Это называется не бонусы,а подачки с барского плеча,пусть засунут себе в одно место,вместе со 100тнг которые Филип морис за фото платит.
Цитата:
Раз уж вы заговорили про цифры,то давайте посчитаем
Bond привозят по 467.6 тнг продавать по рекомендованным ценам магазин должен 510 тнг.
Теперь считайте 3%налог+3 з\п продавца+2% карты итого 8% и это не считая коммуналки и у некоторых аренды.
467.6+8%=505 себестоимость ,ну и 5 тнг прибыль магазина ,как вам это?
Odin_iz_Teh:
Это я ещё молчу про то что так называемые ненавистные сигаретчики за свои полки бонусы магазинам платят
Это я ещё молчу про то что так называемые ненавистные сигаретчики за свои полки бонусы магазинам платят
Это называется не бонусы,а подачки с барского плеча,пусть засунут себе в одно место,вместе со 100тнг которые Филип морис за фото платит.
Цитата:
Odin_iz_Teh:
сразу конкурентная среда и 5-7 % мало,хотя если вкруг ассортимент считать то 9-10% выйдет.
сразу конкурентная среда и 5-7 % мало,хотя если вкруг ассортимент считать то 9-10% выйдет.
Раз уж вы заговорили про цифры,то давайте посчитаем
Bond привозят по 467.6 тнг продавать по рекомендованным ценам магазин должен 510 тнг.
Теперь считайте 3%налог+3 з\п продавца+2% карты итого 8% и это не считая коммуналки и у некоторых аренды.
467.6+8%=505 себестоимость ,ну и 5 тнг прибыль магазина ,как вам это?
Re: «ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 22:11
О ,я как погляжу, вы тоже в теме . И даже похоже на то, что магазинчиком у дома владеете Про подачки это вы прям погорячились мне совсем другие суммы озвучивали. хотя суммы наверно от закупа зависят. И вашем магазинчике у дома кроме сигарет ничего больше не покупают? что ж это за магазин такой , где только за сигаретами ходят и все как один с картами? а как же та бабка которой тяжело в супермаркет за хлебом будет ездить, если магазин у дома закроется? А бабки они такие , конфеток могут купить, на которые 20% наценка, водочки радикулит своему деду смазывать с 30-40% накруткой. В общем не мне вам рассказывать кто к вам в магазин ходит
«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 12.02.21 - 01:15
Цитата:
Там что бы эти копейки получить надо столько условий выполнить,что честное слово проще послать их куда подальше,брать те позиции которые тебе надо,накручивать свой процент ,а не их рекомендованный и спокойно зарабатывать.
Цитата:
Цитата:
Сразу видно ,что вы вообще не в теме.
На хлебе никто, никогда не зарабатывал,накрутка символическая 2-3,максимум 5 тнг,при этом каждую булочку ещё надо завернуть в бесплатный пакетик.
А насчёт водочки так на неё стандартная 20% накрутка,но даже так берут её мало,потому что есть же оптовки которые продают всем желающим в розницу алкоголь ниже минимальных цен.
Odin_iz_Teh:
Про подачки это вы прям погорячились мне совсем другие суммы озвучивали.
Про подачки это вы прям погорячились мне совсем другие суммы озвучивали.
Там что бы эти копейки получить надо столько условий выполнить,что честное слово проще послать их куда подальше,брать те позиции которые тебе надо,накручивать свой процент ,а не их рекомендованный и спокойно зарабатывать.
Цитата:
Odin_iz_Teh:
а как же та бабка которой тяжело в супермаркет за хлебом будет ездить,
а как же та бабка которой тяжело в супермаркет за хлебом будет ездить,
Цитата:
Odin_iz_Teh:
водочки радикулит своему деду смазывать с 30-40% накруткой
водочки радикулит своему деду смазывать с 30-40% накруткой
Сразу видно ,что вы вообще не в теме.
На хлебе никто, никогда не зарабатывал,накрутка символическая 2-3,максимум 5 тнг,при этом каждую булочку ещё надо завернуть в бесплатный пакетик.
А насчёт водочки так на неё стандартная 20% накрутка,но даже так берут её мало,потому что есть же оптовки которые продают всем желающим в розницу алкоголь ниже минимальных цен.
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