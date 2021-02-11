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≡ Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40912
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
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В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21116
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:38
#45
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Цитата:
abaika95:
русские его услышали и как удобно им было Только и всего

Надо было в Москве и других городах,ул.Кустанайскую,
в КОстанайскую - пкркименовать. А то - непорядок... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6940
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:39
#46
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Цитата:
elektron:
Так именно поэтому у вас там Енбеков несчитанное количество?

Нет мало ещё
Надо больше
Больше Енбеков!!!Цитата:
elektron:
Ну при желании можно проследить, а вот каким боком Нурсултан там, непонятно

Также как Сталинград в Царицине?)
Цитата:
elektron:
Странно, все казахи и не только, ничего против не имели. Да и жили как то дружнее что ли

Просто соц сетей небыло)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:43
#47
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Цитата:
abaika95:
Надо больше Больше Енбеков!!!

Ну я так и подумал! :lol:
"3-я утица строителей дом 25 кв.12" (С)
Кругом Енбек :lol:
Только с той разницей, хороший фильм. И назывались новостроящиеся районы. А не населённые пункты имеющие своё историческое название. ;-)

[Исправлено: elektron, 11.02.2021 - 19:01]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2006
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:44
#48
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Цитата:
abaika95:
Потомучто это не казахский а то как русские его услышали и как удобно им было

Тогда давай напишем в посольство КЗ в Москве для начала, что по-казахски не Мәскеу будет, а Москва, а то его казахи так услышали и озвучили как им это удобно будет, а далее Омбы, Челябі, Қорған, Орынбор, Түмен по-казахски переименуем так как надо - по-русски в Омск, Челябинск, Курган, Оренбург, Тюмень, так как не понятно кто на каком языке как там услышал за рубежами 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 00:07
#49
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Ту же Давыденовку, обезимянили, обозвав в Енбек. Хотя может так даже и лучше. Потому что с той Давыденовкой, что она была, сегодня ничего общего. :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 00:22
#50
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Цитата:
drakon:
Надо было в Москве и других городах,ул.Кустанайскую,

да не, пусть как будет, а то совсем запутаются :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 12.02.21 - 00:26
#51
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Кстати не знаю точно в честь кого, но есть населённый пункт в Германии - .
Ленин :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
783
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 12.02.21 - 00:26
#52
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Предоположу что скоро!
И наверное очень. Скоро.
Переименование, в духе де советизации и анти русификации, дойдёт до главного переименования.

То-то будет шоу Бенни Хилла, на общественных слушаниях посвященному этому знаменательному событию...
:-o
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