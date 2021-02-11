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≡ Розничным реализаторам не нужно оформлять электронные счета-фактуры - ДГД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40912
Розничным реализаторам не нужно оформлять электронные счета-фактуры - ДГД
Отправлено: 11.02.21 - 13:36
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Департамент госдоходов по Костанайской область прокомментировал проблему, которая беспокоит хозяев небольших магазинов. Речь идет о необходимости для них выписывать при розничной торговле ЭСФ, что породило множество жалоб от реализаторов.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
484
Re: Розничным реализаторам не нужно оформлять электронные...
Отправлено: 11.02.21 - 13:36
#1
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Сейчас да,не надо. А с 1 июля надо будет! А сейчас будет запущен пилотный проект.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1341
Re: Розничным реализаторам не нужно оформлять электронные...
Отправлено: 11.02.21 - 19:08
#2
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Цитата:
В связи с этим в настоящее время розничным реализаторам нет необходимости выписывать ЭСФ

В настоящее -да, не надо. А потом будет надо. И виртуальный склад подвязать к 1С ке и накладные твердить день в день. Не надо твердить, если стоит галочка "конечный потребитель", но магазинчики- это не конечный потребитель, так что.....) Конечный потребитель-это частное лицо)
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
122
Re: Розничным реализаторам не нужно оформлять электронные...
Отправлено: 11.02.21 - 23:50
#3
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" будет запущен пилотный проект"
По принципу, всё равно введём.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
122
Re: Розничным реализаторам не нужно оформлять электронные...
Отправлено: 11.02.21 - 23:52
#4
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Даёшь валедаторы в каждый магазин!!!
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