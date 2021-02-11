Отправлено: - 19:08

В связи с этим в настоящее время розничным реализаторам нет необходимости выписывать ЭСФ

Цитата:В настоящее -да, не надо. А потом будет надо. И виртуальный склад подвязать к 1С ке и накладные твердить день в день. Не надо твердить, если стоит галочка "конечный потребитель", но магазинчики- это не конечный потребитель, так что.....) Конечный потребитель-это частное лицо)