Отправлено: - 23:39

elektron:

Так именно поэтому у вас там Енбеков несчитанное количество?

elektron:

Ну при желании можно проследить, а вот каким боком Нурсултан там, непонятно

elektron:

Странно, все казахи и не только, ничего против не имели. Да и жили как то дружнее что ли

Цитата:Нет мало ещёНадо большеБольше Енбеков!!!Цитата:Также как Сталинград в Царицине?)Цитата:Просто соц сетей небыло)