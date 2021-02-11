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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40912
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 22:27
Цитата:
Забыл кое кого спросит
По теме есть что или так и будет бабушкинское ворчание?
Цитата:
Тогда устраивало Москву
Теперь плевать устраивает ее или нет
Цитата:
Нет предлагаю лицемерам не лицемерить и не навязывать свои идеи когда у сами бревно в глазу
Если в России идёт ползучая десовитизация и местных это устраивает то пусть другим не указывают что делать
таноми52:
Что за трёп по конкретной теме? Что за личные выпады? Иди уже во флуд, путаешься здесь под ногами, замусориваешь тему
Что за трёп по конкретной теме? Что за личные выпады? Иди уже во флуд, путаешься здесь под ногами, замусориваешь тему
Забыл кое кого спросит
По теме есть что или так и будет бабушкинское ворчание?
Цитата:
elektron:
, тогда они так же и на казахском звучали. И всех устраивало. А вот после, стало не устраивать
, тогда они так же и на казахском звучали. И всех устраивало. А вот после, стало не устраивать
Тогда устраивало Москву
Теперь плевать устраивает ее или нет
Цитата:
таноми52:
Предлагаешь во всём копировать РФ, СССР?
Предлагаешь во всём копировать РФ, СССР?
Нет предлагаю лицемерам не лицемерить и не навязывать свои идеи когда у сами бревно в глазу
Если в России идёт ползучая десовитизация и местных это устраивает то пусть другим не указывают что делать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 22:29
Цитата:
Даже если и так. То для КЗ 50 из 100 это 50%
И для Россеи 100 из 1000 всего 10%.
Причём не бессмысленных переименований, а в отличие от КЗ, возвращение исторических названий.
abaika95:
Переименовать 50 из 100 и 100 из 1000 может быть так? Цитата:
Переименовать 50 из 100 и 100 из 1000 может быть так? Цитата:
Даже если и так. То для КЗ 50 из 100 это 50%
И для Россеи 100 из 1000 всего 10%.
Причём не бессмысленных переименований, а в отличие от КЗ, возвращение исторических названий.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 22:46
Цитата:
Ну да и по многим крупным городам прошлась просто так ул. Кустанайская
Москва так хотела? Кстати до сих пор сохранилась так же во многих городах.
abaika95:
Тогда устраивало Москву
Тогда устраивало Москву
Ну да и по многим крупным городам прошлась просто так ул. Кустанайская
Москва так хотела? Кстати до сих пор сохранилась так же во многих городах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 22:50
[Исправлено: elektron, 11.02.2021 - 17:52]
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 22:56
Цитата:
Так в казахский язык ни кто не лезет с возможностью изменением слов Мәскеу, Омбы, Челябі, Қорған, Орынбор, Түмен, зачем тогда править русский язык и присваивать новые наименования названиям казахстанских городов для русского языка в Казахстане? Это касается городов и поселков Кустанай, Джетыгара, Алма-Ата, Актюбинск, Кокчетав, Семипалатинск, Кзыл-Орда, Джезказган, Чимкент, Чу, Капчагай, Аральск, Байконур, которые не изменили суть своего наименования.
Вот например, ни кто же не просит писать Москва по-казахски заместо Мәскеу
[Исправлено: Нурбанчик, 11.02.2021 - 23:05]
abaika95:
Потомучто по казахски так правильнее,или ты указывать будешь как по казахски правильно надо называть казахские топонимы?
Потомучто по казахски так правильнее,или ты указывать будешь как по казахски правильно надо называть казахские топонимы?
Так в казахский язык ни кто не лезет с возможностью изменением слов Мәскеу, Омбы, Челябі, Қорған, Орынбор, Түмен, зачем тогда править русский язык и присваивать новые наименования названиям казахстанских городов для русского языка в Казахстане? Это касается городов и поселков Кустанай, Джетыгара, Алма-Ата, Актюбинск, Кокчетав, Семипалатинск, Кзыл-Орда, Джезказган, Чимкент, Чу, Капчагай, Аральск, Байконур, которые не изменили суть своего наименования.
Вот например, ни кто же не просит писать Москва по-казахски заместо Мәскеу
[Исправлено: Нурбанчик, 11.02.2021 - 23:05]
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 22:57
Цитата:
А ну да там то это осмысленно а у нас бессмысленно,там то ни разу не с советскими названиями боролись))
Кстати Ельцин когда его спросили как вам новый гимн России на музыку старого советского гимна-скверно поморщился и выдавил "красненько" так что причем тут Украина?))
Цитата:
Мы сейчас о чем вообще говорим?
Вы суть разговора улавливаете?
Или считаете что Кустанай это правильно а Костанай не правильно?)
elektron:
Даже если и так. То для КЗ 50 из 100 это 50% И для Россеи 100 из 1000 всего 10%. Причём не бессмысленных переименований, а в отличие от КЗ, возвращение исторических названий.
Даже если и так. То для КЗ 50 из 100 это 50% И для Россеи 100 из 1000 всего 10%. Причём не бессмысленных переименований, а в отличие от КЗ, возвращение исторических названий.
А ну да там то это осмысленно а у нас бессмысленно,там то ни разу не с советскими названиями боролись))
Кстати Ельцин когда его спросили как вам новый гимн России на музыку старого советского гимна-скверно поморщился и выдавил "красненько" так что причем тут Украина?))
Цитата:
elektron:
Ну да и по многим крупным городам прошлась просто так ул. Кустанайская Москва так хотела? Кстати до сих пор сохранилась так же во многих городах.
Ну да и по многим крупным городам прошлась просто так ул. Кустанайская Москва так хотела? Кстати до сих пор сохранилась так же во многих городах.
Мы сейчас о чем вообще говорим?
Вы суть разговора улавливаете?
Или считаете что Кустанай это правильно а Костанай не правильно?)
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:04
Цитата:
Причем тут менять? Просто эти города на казахском так звучат как Россия по английски Раша,ты же не лезешь ворчать почему они там Рашей называют?)
Цитата:
Кто правит русский язык? Хотите называйте Кустанай у себя в России и улицы так называйте но в Казахстане по казахски будет Костанай,также как Тбилиси а не Тифлис как Ериван а не Эривань как назвали раньше,или тоже не то?) Не должны были?
Нурбанчик:
возможностью изменением слов Мәскеу, Омбы, Челябі, Қорған, Орынбор, Түмен,
возможностью изменением слов Мәскеу, Омбы, Челябі, Қорған, Орынбор, Түмен,
Причем тут менять? Просто эти города на казахском так звучат как Россия по английски Раша,ты же не лезешь ворчать почему они там Рашей называют?)
Цитата:
Нурбанчик:
зачем тогда править русский язык и присваивать новые наименования названиям казахстанских городов для русского языка в Казахстане?
зачем тогда править русский язык и присваивать новые наименования названиям казахстанских городов для русского языка в Казахстане?
Кто правит русский язык? Хотите называйте Кустанай у себя в России и улицы так называйте но в Казахстане по казахски будет Костанай,также как Тбилиси а не Тифлис как Ериван а не Эривань как назвали раньше,или тоже не то?) Не должны были?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:04
Цитата:
Да считаю, к чему эта игра букв? Кому и чем "У" помешала?Цитата:
Ну да, так и есть. Зачем и кто Давыденовку в Енбек переименовал?
Нет понятно, что "баба Яга против" Давыденовки. Но логика где?
abaika95:
Или считаете что Кустанай это правильно а Костанай не правильно?)
Или считаете что Кустанай это правильно а Костанай не правильно?)
Да считаю, к чему эта игра букв? Кому и чем "У" помешала?Цитата:
abaika95:
А ну да там то это осмысленно а у нас бессмысленно,
А ну да там то это осмысленно а у нас бессмысленно,
Ну да, так и есть. Зачем и кто Давыденовку в Енбек переименовал?
Нет понятно, что "баба Яга против" Давыденовки. Но логика где?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:07
Цитата:
Откройте секрет, а какой смысл был Целиноград пять раз переименовывать? (ну или четыре)
abaika95:
А ну да там то это осмысленно а у нас бессмысленно,
А ну да там то это осмысленно а у нас бессмысленно,
Откройте секрет, а какой смысл был Целиноград пять раз переименовывать? (ну или четыре)
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:07
Сухуми-Сухум
Батуми-Батум
Цхинвали-Цхинвал
Белоруссия-Беларусь
Киргизстан-Кыргызстан
Казан-Казань
Батуми-Батум
Цхинвали-Цхинвал
Белоруссия-Беларусь
Киргизстан-Кыргызстан
Казан-Казань
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:10
Цитата:
Я против языков не высказываюсь! Зачем изменять названия городов на русском языке в Казахстане, имеется в виду те города которые сохранили своё название с советских времен на казахском языке?
Как были на русском языке, так и пускай остаются города/поселки с русскими названиями Кустанай, Джетыгара, Алма-Ата, Актюбинск, Кокчетав, Семипалатинск, Кзыл-Орда, Джезказган, Чимкент, Чу, Капчагай, Аральск, Байконур, - которые не претерпели изменения своего названия со времен СССР по-казахски.
Почему названия городов претерпели изменения по-русски в Казахстане: Костанай, Житикара, Алматы, Актобе, Жезказган, Кокшетау, Семей, Кызылорда, Жезказган, Шымкент, Шу, Капшагай, Байконыр?
[Исправлено: Нурбанчик, 11.02.2021 - 23:25]
abaika95:
Причем тут менять? Просто эти города на казахском так звучат как Россия по английски Раша,ты же не лезешь ворчать почему они там Рашей называют?)
Причем тут менять? Просто эти города на казахском так звучат как Россия по английски Раша,ты же не лезешь ворчать почему они там Рашей называют?)
Я против языков не высказываюсь! Зачем изменять названия городов на русском языке в Казахстане, имеется в виду те города которые сохранили своё название с советских времен на казахском языке?
Как были на русском языке, так и пускай остаются города/поселки с русскими названиями Кустанай, Джетыгара, Алма-Ата, Актюбинск, Кокчетав, Семипалатинск, Кзыл-Орда, Джезказган, Чимкент, Чу, Капчагай, Аральск, Байконур, - которые не претерпели изменения своего названия со времен СССР по-казахски.
Почему названия городов претерпели изменения по-русски в Казахстане: Костанай, Житикара, Алматы, Актобе, Жезказган, Кокшетау, Семей, Кызылорда, Жезказган, Шымкент, Шу, Капшагай, Байконыр?
[Исправлено: Нурбанчик, 11.02.2021 - 23:25]
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:11
Цитата:
А чем вам О помешало?
Цитата:
Логика обычная
Зачем в Казахстане Давыденовка? Енбек же круче звучит)
Цитата:
Незнаю зачем советы Акмолинск в Целиноград переименовали
Сглазили)
Это как с Царицыным,то Сталинград теперь Волгоград,щас общественность опять хочет в Сталинград переименовать но никак не в историческое название,где логика?
elektron:
Да считаю, к чему эта игра букв? Кому и чем "У" помешала?Цитата
Да считаю, к чему эта игра букв? Кому и чем "У" помешала?Цитата
А чем вам О помешало?
Цитата:
elektron:
Ну да, так и есть. Зачем и кто Давыденовку в Енбек переименовал? Нет понятно, что "баба Яга против" Давыденовки. Но логика где
Ну да, так и есть. Зачем и кто Давыденовку в Енбек переименовал? Нет понятно, что "баба Яга против" Давыденовки. Но логика где
Логика обычная
Зачем в Казахстане Давыденовка? Енбек же круче звучит)
Цитата:
elektron:
Откройте секрет, а какой смысл был Целиноград пять раз переименовывать? (ну или четыре)
Откройте секрет, а какой смысл был Целиноград пять раз переименовывать? (ну или четыре)
Незнаю зачем советы Акмолинск в Целиноград переименовали
Сглазили)
Это как с Царицыным,то Сталинград теперь Волгоград,щас общественность опять хочет в Сталинград переименовать но никак не в историческое название,где логика?
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:12
Цитата:
Потомучто это не казахский а то как русские его услышали и как удобно им было
Только и всего
Нурбанчик:
которые сохранили своё название с советских времен на казахском языке?
которые сохранили своё название с советских времен на казахском языке?
Потомучто это не казахский а то как русские его услышали и как удобно им было
Только и всего
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:23
Цитата:
Так именно поэтому у вас там Енбеков несчитанное количество?Цитата:
Ну при желании можно проследить, а вот каким боком Нурсултан там, непонятно.
abaika95:
Зачем в Казахстане Давыденовка? Енбек же круче звучит)
Зачем в Казахстане Давыденовка? Енбек же круче звучит)
Так именно поэтому у вас там Енбеков несчитанное количество?Цитата:
abaika95:
Незнаю зачем советы Акмолинск в Целиноград переименовали Сглазили) Это как с Царицыным,то Сталинград теперь Волгоград,щас общественность опять хочет в Сталинград переименовать но никак не в историческое название,где логика?
Незнаю зачем советы Акмолинск в Целиноград переименовали Сглазили) Это как с Царицыным,то Сталинград теперь Волгоград,щас общественность опять хочет в Сталинград переименовать но никак не в историческое название,где логика?
Ну при желании можно проследить, а вот каким боком Нурсултан там, непонятно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6332
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 23:27
Цитата:
Странно, все казахи и не только, ничего против не имели. Да и жили как то дружнее что ли.
abaika95:
Потомучто это не казахский а то как русские его услышали
Потомучто это не казахский а то как русские его услышали
Странно, все казахи и не только, ничего против не имели. Да и жили как то дружнее что ли.
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