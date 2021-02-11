Отправлено: - 22:27

таноми52:

Что за трёп по конкретной теме? Что за личные выпады? Иди уже во флуд, путаешься здесь под ногами, замусориваешь тему

elektron:

, тогда они так же и на казахском звучали. И всех устраивало. А вот после, стало не устраивать

таноми52:

Предлагаешь во всём копировать РФ, СССР?

Цитата:Забыл кое кого спроситПо теме есть что или так и будет бабушкинское ворчание?Цитата:Тогда устраивало МосквуТеперь плевать устраивает ее или нетЦитата:Нет предлагаю лицемерам не лицемерить и не навязывать свои идеи когда у сами бревно в глазуЕсли в России идёт ползучая десовитизация и местных это устраивает то пусть другим не указывают что делать