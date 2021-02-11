Отправлено: - 11:44

Odin_iz_Teh:

И тому подтверждение цены на сигареты, которые стали получать по эсф и виртуальному складу - сразу задрали цены выше рекомендованных сигаретными компаниями.

Цитата:А ты ничего не путаеш,с чего это вдруг кто то будет рекомендовать частному магазину почём ему продавать сигареты?С каких это пор сигареты стали социальным товаром первой необходимости,что на него нужно регулировать цену?Даже продавцы алкоголя до такого никогда не опускались,а сигаретники в лице Филипп Морис ,JTI охамели в конец они установили накрутку в 5-7 % на свою продукцию,их не интересует ,что только банк берет себе 2-3% по картам+налог 3%,при этом попробуйте с ними расчитаться безналом они его ни за что не возьмут только наличные, разве закон не для всех одинаков,почему то магазины обязаны принимать оплату по картам ,а сигаретники нет?Может они свои доходы таким образом скрывают?Где у нас Атамекен и налоговые органы пусть обратят внимание на эту проблему.