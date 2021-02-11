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Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40909
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 15:31
"Из-за рубежа птицеводы вынуждены завозить необходимое для предприятий оборудование, витамины, специальные корма. Можно сказать, что у нас в стране для птицеводства, кроме кормового зерна и травы, вообще больше ничего и нет", - добавил сенатор.
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Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 15:31
Ух ты. Яйца стоят до 600 тенге.
А абайка мне не верил, когда,
я говорил - 460-500 тенге...
А абайка мне не верил, когда,
я говорил - 460-500 тенге...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10969
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 16:05
///Сенатор считает, что правительство должно создать достойные условия для предпринимателей отрасли. "В их числе: содействовать организации пятилетних кредитных каникул, субсидирование вознаграждения страховых взносов и закупа племенного поголовья птиц, создание кормового фонда, устранение административных барьеров и защита от недобросовестной конкуренции", - сказал Султан Дюсембинов.//
лоббист этот сенатор. не более.
озаботился он..
лоббист этот сенатор. не более.
озаботился он..
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 16:13
Цитата:
Ну может там где сенатор покупает где-то есть по 600
Может ты в Германии по 600 берешь
Но я пока максимум за 400 видел
drakon:
Ух ты. Яйца стоят до 600 тенге. А абайка мне не верил, когда, я говорил - 460-500 тенге
Ух ты. Яйца стоят до 600 тенге. А абайка мне не верил, когда, я говорил - 460-500 тенге
Ну может там где сенатор покупает где-то есть по 600
Может ты в Германии по 600 берешь
Но я пока максимум за 400 видел
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 726
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 17:02
Цитата:
Приезжай в Рудный. 430-470, дешевле не найдешь
abaika95:
Но я пока максимум за 400 видел
Но я пока максимум за 400 видел
Приезжай в Рудный. 430-470, дешевле не найдешь
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7693
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 17:04
Цитата:
Отстал ты от жизни примерно на месяц.
Кстати завтра очень известный местный производитель поднимает цену на яйцо.
Теперь отпускная цена будет с1-420,С0-430,ну а в рознице соответственно ещё дороже.
abaika95:
Но я пока максимум за 400 видел
Но я пока максимум за 400 видел
Отстал ты от жизни примерно на месяц.
Кстати завтра очень известный местный производитель поднимает цену на яйцо.
Теперь отпускная цена будет с1-420,С0-430,ну а в рознице соответственно ещё дороже.
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 17:04
Цитата:
Рудный город чудный
А за 600 есть?
Дантист:
Приезжай в Рудный. 430-470, дешевле не найдешь
Приезжай в Рудный. 430-470, дешевле не найдешь
Рудный город чудный
А за 600 есть?
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 18:06
Цитата:
Нет, так будут.Газеты,
все читают...
abaika95:
А за 600 есть?
А за 600 есть?
Нет, так будут.Газеты,
все читают...
(Пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 10.08.16
- Сообщений:
- 71
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 18:52
Цитата:
Были за 600, в зеленой пластиковой коробке, Жас Канат делает, цена в супермаркете Меркурий.
abaika95:
А за 600 есть?
А за 600 есть?
Были за 600, в зеленой пластиковой коробке, Жас Канат делает, цена в супермаркете Меркурий.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 132
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 19:52
Что говорить,сейчас даже частнику вырастить птицу для себя дорого.мешок отрубей 1200 это что то.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6318
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 20:41
Цитата:
это смотря какие газеты читать.
drakon:
Газеты, все читают...
Газеты, все читают...
это смотря какие газеты читать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6318
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 20:44
Цитата:
Кстати примерно так и стоят. Только вот доходы тоже слегка "другие"
abaika95:
Может ты в Германии по 600 берешь
Может ты в Германии по 600 берешь
Кстати примерно так и стоят. Только вот доходы тоже слегка "другие"
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 20:52
Цитата:
Добрикцофф - прочитал НГ?
Прочитал. Всё - хватит...
elektron:
это смотря какие газеты читать.
это смотря какие газеты читать.
Добрикцофф - прочитал НГ?
Прочитал. Всё - хватит...
-
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