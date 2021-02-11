Прогноз на 5 дней
небольшой снег-15°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • В-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40909
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 15:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Из-за рубежа птицеводы вынуждены завозить необходимое для предприятий оборудование, витамины, специальные корма. Можно сказать, что у нас в стране для птицеводства, кроме кормового зерна и травы, вообще больше ничего и нет", - добавил сенатор.
Читать новость

drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21111
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 15:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты. Яйца стоят до 600 тенге.
А абайка мне не верил, когда,
я говорил - 460-500 тенге... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10969
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 16:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Сенатор считает, что правительство должно создать достойные условия для предпринимателей отрасли. "В их числе: содействовать организации пятилетних кредитных каникул, субсидирование вознаграждения страховых взносов и закупа племенного поголовья птиц, создание кормового фонда, устранение административных барьеров и защита от недобросовестной конкуренции", - сказал Султан Дюсембинов.//

лоббист этот сенатор. не более.
озаботился он..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6932
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 16:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ух ты. Яйца стоят до 600 тенге. А абайка мне не верил, когда, я говорил - 460-500 тенге

Ну может там где сенатор покупает где-то есть по 600
Может ты в Германии по 600 берешь
Но я пока максимум за 400 видел
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
726
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 17:02
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но я пока максимум за 400 видел

Приезжай в Рудный. 430-470, дешевле не найдешь
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7693
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 17:04
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но я пока максимум за 400 видел

Отстал ты от жизни примерно на месяц.
Кстати завтра очень известный местный производитель поднимает цену на яйцо.
Теперь отпускная цена будет с1-420,С0-430,ну а в рознице соответственно ещё дороже.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6932
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 17:04
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Приезжай в Рудный. 430-470, дешевле не найдешь

Рудный город чудный
А за 600 есть?
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21111
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 18:06
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А за 600 есть?

Нет, так будут.Газеты,
все читают... :lol: :oops: ;-)
Профайл
ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
71
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 18:52
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А за 600 есть?

Были за 600, в зеленой пластиковой коробке, Жас Канат делает, цена в супермаркете Меркурий.
Профайл Посетить вебсайт
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
132
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 19:52
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что говорить,сейчас даже частнику вырастить птицу для себя дорого.мешок отрубей 1200 это что то.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6318
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 20:41
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Газеты, все читают...

это смотря какие газеты читать. :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6318
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 20:44
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Может ты в Германии по 600 берешь

Кстати примерно так и стоят. ;-) Только вот доходы тоже слегка "другие" :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21111
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 20:52
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
это смотря какие газеты читать.

Добрикцофф - прочитал НГ?
Прочитал. Всё - хватит... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS