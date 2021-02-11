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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
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- 40909
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 19:38
Цитата:
Ещё забыли про Нижний Новгород))) И все эти города переименовали при СССР
Если сравнить количество переименованных населенных пунктов и улиц с 1991г. в РСФСР/России и в Казахстане, то Казахстан в лидерах с десятикратным отрывом
Но абайка как всегда, в своем репертуаре, постоянно в таз с водой пер..т
Я и сейчас в Алма-Ате все улицы называю в советском варианте, когда выбираю такси.
В Алма-Ате начиная с 1992 года переименовали более... 120 улиц! Это ужасный "Рекорд"
[Исправлено: Нурбанчик, 11.02.2021 - 19:43]
гражданин СССР:
В 90-х переименовывали - исторические названия возвращали, Екатеринбург, Самара, Тверь, Санкт-Петербург
В 90-х переименовывали - исторические названия возвращали, Екатеринбург, Самара, Тверь, Санкт-Петербург
Ещё забыли про Нижний Новгород))) И все эти города переименовали при СССР
Если сравнить количество переименованных населенных пунктов и улиц с 1991г. в РСФСР/России и в Казахстане, то Казахстан в лидерах с десятикратным отрывом
Но абайка как всегда, в своем репертуаре, постоянно в таз с водой пер..т
Я и сейчас в Алма-Ате все улицы называю в советском варианте, когда выбираю такси.
В Алма-Ате начиная с 1992 года переименовали более... 120 улиц! Это ужасный "Рекорд"
[Исправлено: Нурбанчик, 11.02.2021 - 19:43]
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 11.02.21 - 19:51
Цитата:
А чтож советскую историю этих городов отвергли?) История же страны? Улицы в городах переименовали,памятники порушили
Что не история?)
Или это другое?
Это нам россиянам можно Ленина и Дзержинского убирать а вам нельзя!!!
Вы там невздумайте!
Особенно на Украине нельзя!
Они там все историю забыли а мы тут все помним) да?
гражданин СССР:
В 90-х переименовывали - исторические названия возвращали, Екатеринбург, Самара, Тверь, Санкт-Петербург.
В 90-х переименовывали - исторические названия возвращали, Екатеринбург, Самара, Тверь, Санкт-Петербург.
А чтож советскую историю этих городов отвергли?) История же страны? Улицы в городах переименовали,памятники порушили
Что не история?)
Или это другое?
Это нам россиянам можно Ленина и Дзержинского убирать а вам нельзя!!!
Вы там невздумайте!
Особенно на Украине нельзя!
Они там все историю забыли а мы тут все помним) да?
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 11.02.21 - 19:56
Цитата:
Ну как уже при разговоре про Россию без этого кремлебота)
При каком при СССР? Который уже наминальный СССР существующий под подошвой Горбачева?)
Цитата:
Ну как всегда врешь
Сравни сколько у вас городов и сколько у вас переименовали и сколько у нас?
У вас там колхозы в 90ые из красных октябрей в исторические запидрищински называли,кстати очень весело обыграно это в одном фильме с Евдакимовым)
А у нас ещё куча улиц
До 1 мая надо успеть
Цитата:
По Москве тоже все улицы в советском варианте называешь а Питер Ленинградом?
Нурбанчик:
Ещё забыли про Нижний Новгород))) И все эти города переименовали при СССР
Ещё забыли про Нижний Новгород))) И все эти города переименовали при СССР
Ну как уже при разговоре про Россию без этого кремлебота)
При каком при СССР? Который уже наминальный СССР существующий под подошвой Горбачева?)
Цитата:
Нурбанчик:
Если сравнить количество переименованных населенных пунктов и улиц с 1991г. в РСФСР/России и в Казахстане, то Казахстан в лидерах с десятикратным отрывом
Если сравнить количество переименованных населенных пунктов и улиц с 1991г. в РСФСР/России и в Казахстане, то Казахстан в лидерах с десятикратным отрывом
Ну как всегда врешь
Сравни сколько у вас городов и сколько у вас переименовали и сколько у нас?
У вас там колхозы в 90ые из красных октябрей в исторические запидрищински называли,кстати очень весело обыграно это в одном фильме с Евдакимовым)
А у нас ещё куча улиц
До 1 мая надо успеть
Цитата:
Нурбанчик:
Я и сейчас в Алма-Ате все улицы называю в советском варианте, когда выбираю такси. В Алма-Ате начиная с 1992 года переименовали более... 120 улиц! Это ужасный "Рекорд
Я и сейчас в Алма-Ате все улицы называю в советском варианте, когда выбираю такси. В Алма-Ате начиная с 1992 года переименовали более... 120 улиц! Это ужасный "Рекорд
По Москве тоже все улицы в советском варианте называешь а Питер Ленинградом?
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 20:13
Цитата:
Самара- 1586
Екатеринбург - 1723
Тверь - 1135
Питер - 1703
История таких городов больше истории СССР, при этом в этих городах не было такой глобальной смены названия улиц. Цитата:
А что сравнивать?
Если взять пропорциональное отношение по количеству населенных пунктов в России и в Казахстане, то переименованию что городов, поселков, что улиц в населенных пунктах - то впереди это казахстанские ономасты!Цитата:
Кстати область - осталась Ленинградской, да и в Питере я местных жителей и таких как я гостей, всех называю ленинградцами Ни кто мне ни сказал ни разу, что такое слово их оскорбляет.
abaika95: чтож советскую историю этих городов отвергли?) История же страны?Нижний Новгород основан - 1221г.
Самара- 1586
Екатеринбург - 1723
Тверь - 1135
Питер - 1703
История таких городов больше истории СССР, при этом в этих городах не было такой глобальной смены названия улиц. Цитата:
abaika95: Сравни сколько у вас городов и сколько у вас переименовали и сколько у нас?
А что сравнивать?
Если взять пропорциональное отношение по количеству населенных пунктов в России и в Казахстане, то переименованию что городов, поселков, что улиц в населенных пунктах - то впереди это казахстанские ономасты!Цитата:
abaika95: По Москве тоже все улицы в советском варианте называешь а Питер Ленинградом?
Кстати область - осталась Ленинградской, да и в Питере я местных жителей и таких как я гостей, всех называю ленинградцами Ни кто мне ни сказал ни разу, что такое слово их оскорбляет.
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 20:34
Цитата:
Но при СССР эту историю отмели? Кого спросили? Потом отмели уже Истории СССР кого спросили? А завтра ещё какие-нибудь партия придет,опять переименуют Питер в чем-нибудь?)
Почему Волгоград не Царицын тогда?
Или переименовали то что нужно?)
Цитата:
Ну ты логик
Сколько у вас деревень и городов
И всервоно у нас больше переименовали?
Цитата:
А алматинцов оскорбляет что ты их называешь Алмаатинцами?
И да есть ещё и Свердловская область и ваши ономасты все прорываются ее в уральскую назвать так что борись!!
Как боролись активисты против установки барельефа Колчаку а потом и Маннергейму!
Странно вроде тоже история страны....
Но почему одних можно оставлять а других нет?
Нурбанчик:
История таких городов больше истории СССР, при этом в этих городах не было такой глобальной смены названия улиц.
История таких городов больше истории СССР, при этом в этих городах не было такой глобальной смены названия улиц.
Но при СССР эту историю отмели? Кого спросили? Потом отмели уже Истории СССР кого спросили? А завтра ещё какие-нибудь партия придет,опять переименуют Питер в чем-нибудь?)
Почему Волгоград не Царицын тогда?
Или переименовали то что нужно?)
Цитата:
Нурбанчик:
то переименованию что городов, поселков, что улиц в населенных пунктах - то впереди это казахстанские ономасты
то переименованию что городов, поселков, что улиц в населенных пунктах - то впереди это казахстанские ономасты
Ну ты логик
Сколько у вас деревень и городов
И всервоно у нас больше переименовали?
Цитата:
Нурбанчик:
Кстати область - осталась Ленинградской, да и в Питере я местных жителей и таких как я гостей, всех называю ленинградцами Ни кто мне ни сказал ни разу, что такое слово их оскорбляет.
Кстати область - осталась Ленинградской, да и в Питере я местных жителей и таких как я гостей, всех называю ленинградцами Ни кто мне ни сказал ни разу, что такое слово их оскорбляет.
А алматинцов оскорбляет что ты их называешь Алмаатинцами?
И да есть ещё и Свердловская область и ваши ономасты все прорываются ее в уральскую назвать так что борись!!
Как боролись активисты против установки барельефа Колчаку а потом и Маннергейму!
Странно вроде тоже история страны....
Но почему одних можно оставлять а других нет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6318
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 20:37
Цитата:
Естесно переименовать 10 и 100 или 10 из 1000, ну да ладно, главное же что и там и там 10-ть в итоге, так, да?
Один Целиноград настрадался то как?
abaika95:
И всервоно у нас больше переименовали?
И всервоно у нас больше переименовали?
Естесно переименовать 10 и 100 или 10 из 1000, ну да ладно, главное же что и там и там 10-ть в итоге, так, да?
Один Целиноград настрадался то как?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1155
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 20:44
Цитата:
Даже надуманную причину не смогли надумать нормально - ну, и объяснял бы, что Давыденков был основателем села. Также как и с Затобольском - "потому что Затобольск на казахский не переводится". А зачем его переводить? Это название.
yudjin:
"Перед гостями неудобно. Объясняй им кто такой этот Давыденков!" - так аргументировал переименование в Енбек местный житель.
"Перед гостями неудобно. Объясняй им кто такой этот Давыденков!" - так аргументировал переименование в Енбек местный житель.
Даже надуманную причину не смогли надумать нормально - ну, и объяснял бы, что Давыденков был основателем села. Также как и с Затобольском - "потому что Затобольск на казахский не переводится". А зачем его переводить? Это название.
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