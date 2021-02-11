Отправлено: - 19:56

Нурбанчик:

Ещё забыли про Нижний Новгород))) И все эти города переименовали при СССР

Нурбанчик:

Если сравнить количество переименованных населенных пунктов и улиц с 1991г. в РСФСР/России и в Казахстане, то Казахстан в лидерах с десятикратным отрывом

Нурбанчик:

Я и сейчас в Алма-Ате все улицы называю в советском варианте, когда выбираю такси. В Алма-Ате начиная с 1992 года переименовали более... 120 улиц! Это ужасный "Рекорд

Цитата:Ну как уже при разговоре про Россию без этого кремлебота)При каком при СССР? Который уже наминальный СССР существующий под подошвой Горбачева?)Цитата:Ну как всегда врешьСравни сколько у вас городов и сколько у вас переименовали и сколько у нас?У вас там колхозы в 90ые из красных октябрей в исторические запидрищински называли,кстати очень весело обыграно это в одном фильме с Евдакимовым)А у нас ещё куча улицДо 1 мая надо успетьЦитата:По Москве тоже все улицы в советском варианте называешь а Питер Ленинградом?