Отправлено: - 16:13

drakon:

Ух ты. Яйца стоят до 600 тенге. А абайка мне не верил, когда, я говорил - 460-500 тенге

Цитата:Ну может там где сенатор покупает где-то есть по 600Может ты в Германии по 600 берешьНо я пока максимум за 400 видел