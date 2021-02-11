Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов. Читать новость
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая.
А разве еще не действует? Согласно ответу на вопрос родственников о присвоении имени их отцу - писателю из Урицкого района в своем блогеАрхимед Мухамбетов отвечает:
В рамках выполнения поручения Главы Государства от 28.02.2017 года .N2 17-388-5, строго ограничено присваивать имена людей в масштабе республики населенным пунктам, их составным частям и объектам. 12 марта 2018 года на заседании Республиканской ономастической коштссии при Правительстве РК утвержден список «Исторические личности» с именами лиц, которые разрешено использовать при рассмотрении вопроса по наименованию и переименованию объектов и улиц. Данный перечень также согласован с Администрацией Президента Республики Казахстан. Вместе с тем в настоящее время в связи с проведением национальной переписи населения и согласно поручения Вице-Премьера РК, повсеместно приостановлена работа областных ономастических комиссий по внесению предложении по вопросам переименования улиц (2020-2021 годы). В связи с этим в настоящее время рассмотреть и разрешить вопрос по присвоению имени Молдагалиева Ж.М. объекту культуры или улице Костанайской области не представляется возможным.
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая.
Ну до 1 мая ещё долго Надо успеть пару улиц переименовать И да про города то ни слова) Президент страны высказал же идею что южно казахстанскую в туркестанскую переименовали не зря Значит будут подвижки и в других областях) Цитата:
yudjin: А разве еще не действует? Согласно ответу на вопрос родственников о присвоении имени их отцу - писателю из Урицкого района в своем блогеАрхимед Мухамбетов отвечает:
Ты поселился на его блоге? Всю инфу по такой теме собираешь?)
А по моему мнению так члены ономастической комисси это безпринципные, бесхребетные и абсолютно безграмотные людишки. Как можно отказываться от истории собственной страны? Такие люди по приказу сверху откажутся и от собственных детей и от родителей. Дабы угодить вышестоящему начальству. И как это происходит у нас видно без лупы. Они даже не задумываются что за это им придется ответить . Божья кара такого не прощает!
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