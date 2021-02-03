Отправлено: - 20:36

таноми52:

Россия активизировалась! Это я узнала из так раздражающего врагов России "воскресного вечера Владимира Соловьева" от 7.02 Замечательное ток-шоу, люди там участвуют умнейшие (конечно, людям с низким уровнем развития их не понять, а что не понятно, то охаивается) Кстати, умнейший Сабыр, не тратит Кремль миллиарды на Соловьёва и Симонян, не рожала Симонян в США, не живут родные Соловьёва в Италии и т.д., и т.п. Ложь, ложь и ложь! А благодаря Соловьёву канал "Россия 1" только в интернете сотни тыс. $ зарабатывает (5,71 млн подписчиков)

таноми52:

Да, доверчивые и великодушные хитрож-м всегда кажутся дураками! Однако история всё расставляет по своим местам

alex_60:

а почему "Сабыр"? с чем связано. это же не ваше имя. легче иванов дурачками обзывать? типа я же к ним не отношусь. но уши то торчат.

Цитата:ГосподиВы серьезно ?Да таких Путинистов наверно уже в России то не осталось)))Свято верить в пропаганду кремля.......Это надо уметьИ вы это умеете)Такое себе конечно умение для взрослого,образованного,вроде начитанного человека,который должен уметь критически мыслитьНо не дано,не дано!Не упрёк!Это ваше мнениеБерегите себяЦитата:Да расставляетВ итоге доверчивых бьют и плакать не даютА когда доверчивый хочет стать хитро-м ещё мня себя супервеликимТо мегасуперхитро-ые опять бюьт этого доверчивого)Цитата:Сабыржан объясни уже Лехе котрый Шура что тебя зовут Акылбек)