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≡ Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40907
Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и курицу
Отправлено: 11.02.21 - 15:31
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"Из-за рубежа птицеводы вынуждены завозить необходимое для предприятий оборудование, витамины, специальные корма. Можно сказать, что у нас в стране для птицеводства, кроме кормового зерна и травы, вообще больше ничего и нет", - добавил сенатор.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21108
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 15:31
#1
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Ух ты. Яйца стоят до 600 тенге.
А абайка мне не верил, когда,
я говорил - 460-500 тенге... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10969
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 16:05
#2
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///Сенатор считает, что правительство должно создать достойные условия для предпринимателей отрасли. "В их числе: содействовать организации пятилетних кредитных каникул, субсидирование вознаграждения страховых взносов и закупа племенного поголовья птиц, создание кормового фонда, устранение административных барьеров и защита от недобросовестной конкуренции", - сказал Султан Дюсембинов.//

лоббист этот сенатор. не более.
озаботился он..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6926
Re: Сенатор обратился к премьер-министру из-за цен на яйца и...
Отправлено: 11.02.21 - 16:13
#3
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Цитата:
drakon:
Ух ты. Яйца стоят до 600 тенге. А абайка мне не верил, когда, я говорил - 460-500 тенге

Ну может там где сенатор покупает где-то есть по 600
Может ты в Германии по 600 берешь
Но я пока максимум за 400 видел
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