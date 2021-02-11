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≡ Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40907
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
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В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7228
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 11.02.21 - 14:20
#1
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Цитата:
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая.

А разве еще не действует?
Согласно ответу на вопрос родственников о присвоении имени их отцу - писателю из Урицкого района в своем блогеАрхимед Мухамбетов отвечает:

В рамках выполнения поручения Главы Государства от 28.02.2017 года .N2 17-388-5, строго ограничено присваивать имена людей в масштабе республики населенным пунктам, их составным частям и объектам. 12 марта 2018 года на заседании Республиканской ономастической коштссии при Правительстве РК утвержден список «Исторические личности» с именами лиц, которые разрешено использовать при рассмотрении вопроса по наименованию и переименованию объектов и улиц. Данный перечень также согласован с Администрацией Президента Республики Казахстан.
Вместе с тем в настоящее время в связи с проведением национальной переписи населения и согласно поручения Вице-Премьера РК, повсеместно приостановлена работа областных ономастических комиссий по внесению предложении по вопросам переименования улиц (2020-2021 годы). В связи с этим в настоящее время рассмотреть и разрешить вопрос по присвоению имени Молдагалиева Ж.М. объекту культуры или улице Костанайской области не представляется возможным.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
56
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 11.02.21 - 14:26
#2
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да надо не временный, а постоянный мораторий ввести и строго соблюдать его. А всех ономастов отправить поднимать сельское хозяйство. Может больше пользы от этого будет
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2183
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:27
#3
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Цитата:
yudjin:


А в нашем государстве уже давно левая рука не знает, что делает правая.
:lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7228
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:37
#4
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Цитата:
рихард:
А всех ономастов отправить поднимать сельское хозяйство. Может больше пользы от этого будет

Что вы, что вы... хотите добить лежащее хотите?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6926
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 11.02.21 - 14:47
#5
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Цитата:
В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. 

Ну до 1 мая ещё долго
Надо успеть пару улиц переименовать
И да про города то ни слова)
Президент страны высказал же идею что южно казахстанскую в туркестанскую переименовали не зря
Значит будут подвижки и в других областях)
Цитата:
yudjin:
А разве еще не действует? Согласно ответу на вопрос родственников о присвоении имени их отцу - писателю из Урицкого района в своем блогеАрхимед Мухамбетов отвечает:

Ты поселился на его блоге?
Всю инфу по такой теме собираешь?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10969
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 14:51
#6
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Цитата:
abaika95:
Ты поселился на его блоге? Всю инфу по такой теме собираешь?)


а,вылез наконец.измазанный весь..
что то вопросы, вопросы .
ты то тут при чем.
панаехали тут...

[Исправлено: alex_60, 11.02.2021 - 15:16]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6926
Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 11.02.21 - 15:00
#7
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Цитата:
alex_60:
а,вылез наконец. что то вопросы, вопросы . ты то тут при чем.

А ты ещё не вылазил?
Да просто спрашиваю
Ты то тут причем? Тебе какое дело до взрослых разговоров?)
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
41
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 11.02.21 - 15:13
#8
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А по моему мнению так члены ономастической комисси это безпринципные, бесхребетные и абсолютно безграмотные людишки. Как можно отказываться от истории собственной страны? Такие люди по приказу сверху откажутся и от собственных детей и от родителей. Дабы угодить вышестоящему начальству. И как это происходит у нас видно без лупы. Они даже не задумываются что за это им придется ответить . Божья кара такого не прощает!
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
66
Re: Мораторий на переименование улиц планируют ввести в...
Отправлено: 11.02.21 - 16:12
#9
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А разве что-то еще осталось не переименованное?
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