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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 40907
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 19:27
Цитата:
Ай да Путин! Ай да с...н сын!
Так держать! Ельцина весь мир "уважал", и что с того России?
Вот, говорят,верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель в Москву притащился, чтобы "вразумить" Путина за уголовника Навального... И вдруг узнаёт, что РФ высылает трёх дипломатов стран ЕС за участие в несанкционированном митинге ...
Россия активизировалась!
Это я узнала из так раздражающего врагов России "воскресного вечера Владимира Соловьева" от 7.02
Замечательное ток-шоу, люди там участвуют умнейшие (конечно, людям с низким уровнем развития их не понять, а что не понятно, то охаивается)
Кстати, умнейший Сабыр, не тратит Кремль миллиарды на Соловьёва и Симонян, не рожала Симонян в США, не живут родные Соловьёва в Италии и т.д., и т.п.
Ложь, ложь и ложь!
А благодаря Соловьёву канал "Россия 1" только в интернете сотни тыс. $ зарабатывает (5,71 млн подписчиков)
Сабыр:
Да и весь мир его не уважает,а боится чтобы не выкинул какой-нибудь "номер" и это далеко не уважение.
Да и весь мир его не уважает,а боится чтобы не выкинул какой-нибудь "номер" и это далеко не уважение.
Ай да Путин! Ай да с...н сын!
Так держать! Ельцина весь мир "уважал", и что с того России?
Вот, говорят,верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель в Москву притащился, чтобы "вразумить" Путина за уголовника Навального... И вдруг узнаёт, что РФ высылает трёх дипломатов стран ЕС за участие в несанкционированном митинге ...
Россия активизировалась!
Это я узнала из так раздражающего врагов России "воскресного вечера Владимира Соловьева" от 7.02
Замечательное ток-шоу, люди там участвуют умнейшие (конечно, людям с низким уровнем развития их не понять, а что не понятно, то охаивается)
Кстати, умнейший Сабыр, не тратит Кремль миллиарды на Соловьёва и Симонян, не рожала Симонян в США, не живут родные Соловьёва в Италии и т.д., и т.п.
Ложь, ложь и ложь!
А благодаря Соловьёву канал "Россия 1" только в интернете сотни тыс. $ зарабатывает (5,71 млн подписчиков)
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 19:32
Сабыр:
А русский Ваня как всегда в дураках останется.
Да, доверчивые и великодушные хитрож-м всегда кажутся дураками!
Однако история всё расставляет по своим местам
А русский Ваня как всегда в дураках останется.
Да, доверчивые и великодушные хитрож-м всегда кажутся дураками!
Однако история всё расставляет по своим местам
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 19:49
а почему "Сабыр"?
с чем связано.
это же не ваше имя.
легче иванов дурачками обзывать?
типа я же к ним не отношусь. но уши то торчат.
[Исправлено: alex_60, 10.02.2021 - 19:51]
с чем связано.
это же не ваше имя.
легче иванов дурачками обзывать?
типа я же к ним не отношусь. но уши то торчат.
[Исправлено: alex_60, 10.02.2021 - 19:51]
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 19:56
вот еще страдалец, все спешат отметиться,
///Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька) получил семь суток ареста за призыв «лизать, а не кусать клитор». Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Куйбышевский суд Санкт-Петербурга признал хип-хоп-исполнителя виновным по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Наказание Гнойный получил за фразу «Лизай, а не кусай! Клитор — нежная штучка», которую артист выкрикнул на Невском проспекте во время несогласованной акции в поддержку сами знаете кого///
///Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька) получил семь суток ареста за призыв «лизать, а не кусать клитор». Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Куйбышевский суд Санкт-Петербурга признал хип-хоп-исполнителя виновным по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Наказание Гнойный получил за фразу «Лизай, а не кусай! Клитор — нежная штучка», которую артист выкрикнул на Невском проспекте во время несогласованной акции в поддержку сами знаете кого///
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 20:36
Цитата:
Господи
Вы серьезно ?
Да таких Путинистов наверно уже в России то не осталось)))
Свято верить в пропаганду кремля.......
Это надо уметь
И вы это умеете)
Такое себе конечно умение для взрослого,образованного,вроде начитанного человека,который должен уметь критически мыслить
Но не дано,не дано!
Не упрёк!
Это ваше мнение
Берегите себя
Цитата:
Да расставляет
В итоге доверчивых бьют и плакать не дают
А когда доверчивый хочет стать хитро-м ещё мня себя супервеликим
То мегасуперхитро-ые опять бюьт этого доверчивого)
Цитата:
Сабыржан объясни уже Лехе котрый Шура что тебя зовут Акылбек)
таноми52:
Россия активизировалась! Это я узнала из так раздражающего врагов России "воскресного вечера Владимира Соловьева" от 7.02 Замечательное ток-шоу, люди там участвуют умнейшие (конечно, людям с низким уровнем развития их не понять, а что не понятно, то охаивается) Кстати, умнейший Сабыр, не тратит Кремль миллиарды на Соловьёва и Симонян, не рожала Симонян в США, не живут родные Соловьёва в Италии и т.д., и т.п. Ложь, ложь и ложь! А благодаря Соловьёву канал "Россия 1" только в интернете сотни тыс. $ зарабатывает (5,71 млн подписчиков)
Россия активизировалась! Это я узнала из так раздражающего врагов России "воскресного вечера Владимира Соловьева" от 7.02 Замечательное ток-шоу, люди там участвуют умнейшие (конечно, людям с низким уровнем развития их не понять, а что не понятно, то охаивается) Кстати, умнейший Сабыр, не тратит Кремль миллиарды на Соловьёва и Симонян, не рожала Симонян в США, не живут родные Соловьёва в Италии и т.д., и т.п. Ложь, ложь и ложь! А благодаря Соловьёву канал "Россия 1" только в интернете сотни тыс. $ зарабатывает (5,71 млн подписчиков)
Господи
Вы серьезно ?
Да таких Путинистов наверно уже в России то не осталось)))
Свято верить в пропаганду кремля.......
Это надо уметь
И вы это умеете)
Такое себе конечно умение для взрослого,образованного,вроде начитанного человека,который должен уметь критически мыслить
Но не дано,не дано!
Не упрёк!
Это ваше мнение
Берегите себя
Цитата:
таноми52:
Да, доверчивые и великодушные хитрож-м всегда кажутся дураками! Однако история всё расставляет по своим местам
Да, доверчивые и великодушные хитрож-м всегда кажутся дураками! Однако история всё расставляет по своим местам
Да расставляет
В итоге доверчивых бьют и плакать не дают
А когда доверчивый хочет стать хитро-м ещё мня себя супервеликим
То мегасуперхитро-ые опять бюьт этого доверчивого)
Цитата:
alex_60:
а почему "Сабыр"? с чем связано. это же не ваше имя. легче иванов дурачками обзывать? типа я же к ним не отношусь. но уши то торчат.
а почему "Сабыр"? с чем связано. это же не ваше имя. легче иванов дурачками обзывать? типа я же к ним не отношусь. но уши то торчат.
Сабыржан объясни уже Лехе котрый Шура что тебя зовут Акылбек)
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 20:45
Цитата:
не тебя спрашивают.
не лезь куда не надо.
а то залезешь, потом не вылезешь.
абайка такая.
[Исправлено: alex_60, 10.02.2021 - 20:48]
abaika95:
Сабыржан объясни уже
Сабыржан объясни уже
не тебя спрашивают.
не лезь куда не надо.
а то залезешь, потом не вылезешь.
абайка такая.
[Исправлено: alex_60, 10.02.2021 - 20:48]
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 20:49
Цитата:
Небоись
Я твоего друга гражданина несуществующей страны попрошу
Он и меня выталкнет и тебя глубже запихнет
Кстати где он?
Давно небыло
Прям как тебя
Странно правда?))
alex_60:
не тебя спрашивают. не лезь куда не надо. а то залезешь, потом не вылезешь. абайка.
не тебя спрашивают. не лезь куда не надо. а то залезешь, потом не вылезешь. абайка.
Небоись
Я твоего друга гражданина несуществующей страны попрошу
Он и меня выталкнет и тебя глубже запихнет
Кстати где он?
Давно небыло
Прям как тебя
Странно правда?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6315
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 23:50
Цитата:
Точно также, как и да таких навальнистов.
abaika95:
Да таких Путинистов
Да таких Путинистов
Точно также, как и да таких навальнистов.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 177
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 11.02.21 - 00:17
Цитата:
Это местный нурбот. За действующую власть всех порвёт. Плохого слова не скажи. Зато в России если за Путина то это плохо. Лицемерие на лицо. Была бы в Казахстане оппозиция он бы давно изошолся наверно психически.
elektron:
Точно также, как и да таких навальнистов.
Точно также, как и да таких навальнистов.
Это местный нурбот. За действующую власть всех порвёт. Плохого слова не скажи. Зато в России если за Путина то это плохо. Лицемерие на лицо. Была бы в Казахстане оппозиция он бы давно изошолся наверно психически.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 11.02.21 - 08:57
Цитата:
Каких таких ?)
Я не навальнист)
elektron:
Точно также, как и да таких навальнистов
Точно также, как и да таких навальнистов
Каких таких ?)
Я не навальнист)
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 11.02.21 - 12:07
абаайка на котиках потренировалась,
теперь можно по серьезному у нас взяться за дворцы.
парижанин же тоже фильмов наснимал немерено,
как Дракон говорит.
теперь можно по серьезному у нас взяться за дворцы.
парижанин же тоже фильмов наснимал немерено,
как Дракон говорит.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 11.02.21 - 15:03
Цитата:
----Да ну !! Кто сказал ?
viktorian85:
Кстати самые популярные каналы в СНГ
Кстати самые популярные каналы в СНГ
----Да ну !! Кто сказал ?
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 11.02.21 - 15:08
Цитата:
---Такой большой , а все в сказки веришь ?
alex_60:
Народ выбрал.
Народ выбрал.
---Такой большой , а все в сказки веришь ?
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 11.02.21 - 15:47
Цитата:
О как
Вели вели беседу и тут на те
Кончилися аргументы у Вики называется?))
За действующую власть? Да нет
Вор на воре и вором погоняет
У вас также или нет?)
Цитата:
Нет
Вы за Путина ну и ладно (если вы кончено не кремлебот несущий тут повесточку)
Только надо же разумно рассуждать
Не лицемерно как вы говорите
Скажите да я за Путина он там.... (стандартный набор пропагандистских штампов про крым-рым)
Но при этом да он ВОР!
Признайтесь просто да есть у него такая черта он ВОР
Почему если человек ЗА что-то он сразу не приемлет другой стороны объекта своего обожания? Это путь к секте
Я вот например к Сталину имею некое уважение
Он гений
Но он же кровавый злодей и убивец сотен тысяч людей
С его команды убивали и выселяли миллионы ни в чем не повинных граждан
Но он не перестал быть от этого гением
Наполеон-безусловный гений
И злодей одновременно который ради своей мечты поверг мир в состояние долгой вражды и войны
Да даже Гитлер гений,но там злодейств уж очень много,там просто гений зла и ничего хорошего
Так и Путин он много что сделал хорошего но при этом он ВОР!
Почему вам трудно это признать?)
Цитата:
Да нет же, есть у нас оппозиция,выходят клоуны на митинги,рвут и мечут
Также как у вас
Я вроде как, ваших оппозиционеров и не поддерживаю
Вот только бить в живот женщин это перебор за это надо судить
А так разгоняйте на здоровье своих оранжевых
Только зачем лицемерить то?)
viktorian85:
Это местный нурбот. За действующую власть всех порвёт. Плохого слова не скажи.
Это местный нурбот. За действующую власть всех порвёт. Плохого слова не скажи.
О как
Вели вели беседу и тут на те
Кончилися аргументы у Вики называется?))
За действующую власть? Да нет
Вор на воре и вором погоняет
У вас также или нет?)
Цитата:
viktorian85:
Зато в России если за Путина то это плохо. Лицемерие на лицо.
Зато в России если за Путина то это плохо. Лицемерие на лицо.
Нет
Вы за Путина ну и ладно (если вы кончено не кремлебот несущий тут повесточку)
Только надо же разумно рассуждать
Не лицемерно как вы говорите
Скажите да я за Путина он там.... (стандартный набор пропагандистских штампов про крым-рым)
Но при этом да он ВОР!
Признайтесь просто да есть у него такая черта он ВОР
Почему если человек ЗА что-то он сразу не приемлет другой стороны объекта своего обожания? Это путь к секте
Я вот например к Сталину имею некое уважение
Он гений
Но он же кровавый злодей и убивец сотен тысяч людей
С его команды убивали и выселяли миллионы ни в чем не повинных граждан
Но он не перестал быть от этого гением
Наполеон-безусловный гений
И злодей одновременно который ради своей мечты поверг мир в состояние долгой вражды и войны
Да даже Гитлер гений,но там злодейств уж очень много,там просто гений зла и ничего хорошего
Так и Путин он много что сделал хорошего но при этом он ВОР!
Почему вам трудно это признать?)
Цитата:
viktorian85:
Была бы в Казахстане оппозиция он бы давно изошолся наверно психически.
Была бы в Казахстане оппозиция он бы давно изошолся наверно психически.
Да нет же, есть у нас оппозиция,выходят клоуны на митинги,рвут и мечут
Также как у вас
Я вроде как, ваших оппозиционеров и не поддерживаю
Вот только бить в живот женщин это перебор за это надо судить
А так разгоняйте на здоровье своих оранжевых
Только зачем лицемерить то?)
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 11.02.21 - 15:48
Цитата:
А что разбираться?
По нашим то вроде и суды идут и имущество отбирают
А вот Путин не хочет признаваться
Лицемерит так сказать
Хорошо это или нет?
alex_60:
теперь можно по серьезному у нас взяться за дворцы. парижанин же тоже фильмов наснимал немерено, как Дракон говорит.
теперь можно по серьезному у нас взяться за дворцы. парижанин же тоже фильмов наснимал немерено, как Дракон говорит.
А что разбираться?
По нашим то вроде и суды идут и имущество отбирают
А вот Путин не хочет признаваться
Лицемерит так сказать
Хорошо это или нет?
-
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