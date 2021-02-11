Прогноз на 5 дней
ясно-19°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водители 25 автобусов в Костанае объявили забастовку в знак...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40900
Водители 25 автобусов в Костанае объявили забастовку в знак...
Отправлено: 11.02.21 - 10:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители 25 автобусов в Костанае объявили забастовку в знак протеста против безналичной системы оплаты проезда. Городской акимат расторг договор с перевозчиком. Одобряете ли вы действия власти?
Результаты опроса

Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2731
Re: Водители 25 автобусов в Костанае объявили забастовку в знак...
Отправлено: 11.02.21 - 10:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как обычно в голосовании НГ, все варианты верные :lol: :lol: :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS