«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»

Отправлено: - 10:59

Двоякое мнение об этом всем. И тех и других понять можно. За 20 лет владения магазинами у дома можно и бухгалтерии было обучится, тем более проект пилотный, дают людям время на то что бы потренироваться и обучится в работе системе, штрафовать ещё никого вроде как никого ещё не начали. А торговлю в магазинах у дома надо выводить в цевилизованое русло. Про те же супермаркеты - на каждую покупку вам выбьют чек, чего нет в этих магазинах. Супермаркеты работают все по с/ф. Мое мнение имхо, магазины у дома не хотят показывать свои обороты, соответственно весь кипишь из за этого. А все остальное мы не умеем,мы не знаем - это все сложно,все это отмазки. Тут элементарно,привыкли работать в черную и так же хотят продолжать. И тому подтверждение цены на сигареты, которые стали получать по эсф и виртуальному складу - сразу задрали цены выше рекомендованных сигаретными компаниями. В тех же супермаркетах минималка за пачку 510 тенге, в магазинах у дома 560-570, а получают они их по одной цене. Вот и получается,что при работе через склад, задрать цены придется на все,соответственно покупатель уйдет в супермаркет.