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≡ «ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40900
«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 10:27
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Вечером 9 февраля на YouTube появилось обращение владельцев торговых точек, расположенных в Костанайской области. Хозяева магазинов «у дома» назвали ролик «STOP! ЭСФ и СНТ. Предприниматели против!», обращаются ко всем, «от кого зависит принятие решений и дальнейшая судьба микробизнеса, наша судьба».

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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
482
Re: «ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 10:27
#1
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А кто данную тему пролобировал? Кто автор идеи? Кажись,большие супермаркеты заинтересованы в уничтожении мелких магазинов. Вот где надо искать истину. И пофигу что бабушка должна ехать на автобусе за булкой хлеба. Тем более в нынешние карантинные времена. Ужас,уничтожают мелкий бизнес. А нет ли в данном решении коррупционной составляющей? ;-) Веселая страна Казахстан,с трибуны за предпринимателей,а на деле?? :lol:
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
10
«ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 10:59
#2
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Двоякое мнение об этом всем. И тех и других понять можно. За 20 лет владения магазинами у дома можно и бухгалтерии было обучится, тем более проект пилотный, дают людям время на то что бы потренироваться и обучится в работе системе, штрафовать ещё никого вроде как никого ещё не начали. А торговлю в магазинах у дома надо выводить в цевилизованое русло. Про те же супермаркеты - на каждую покупку вам выбьют чек, чего нет в этих магазинах. Супермаркеты работают все по с/ф. Мое мнение имхо, магазины у дома не хотят показывать свои обороты, соответственно весь кипишь из за этого. А все остальное мы не умеем,мы не знаем - это все сложно,все это отмазки. Тут элементарно,привыкли работать в черную и так же хотят продолжать. И тому подтверждение цены на сигареты, которые стали получать по эсф и виртуальному складу - сразу задрали цены выше рекомендованных сигаретными компаниями. В тех же супермаркетах минималка за пачку 510 тенге, в магазинах у дома 560-570, а получают они их по одной цене. Вот и получается,что при работе через склад, задрать цены придется на все,соответственно покупатель уйдет в супермаркет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4469
Re: «ЭСФ и СНТ - погибель для микробизнеса»
Отправлено: 11.02.21 - 11:04
#3
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Сам Елбасы на заре независимости дал добро мелкому бизнесу, видимо одного пожелания мало, надо было дать, как просил профессор Преображенский, железная и непробиваемая бронь, чтоб ни одна сволочь не могла подойти к моим дверям! Однако на деле чехарда, нововведения всякие, всё мерещатся что люди миллиардами вывезли из страны. Не там ищут.
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