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≡ Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40900
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 15:35
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В субботу в Костанае днем шел дождь, а утром в среду из-за мороза учеников начальных классов перевели на дистанционку. При таких перепадах температуры гололед воспринимается как неизбежное зло. Но как с этим злом бороться, чтобы себе не навредить?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
430
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 11.02.21 - 09:43
#15
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Цитата:
Змея Подколодная:
самого Ушакова

Пока Плуцер-Сарно более востребован
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
55
Re: Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование...
Отправлено: 11.02.21 - 09:56
#16
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всегда был против этого варварского способа использования химии на улицах города. Никакие отговорки не могут оправдать то что эти реагенты в конечном итоге вредят всем нам и природе. Летом мы пилим и рубим деревья, зимой травим химией., которая по весне попадает в почву и губит растения. Попадает и в Тобол, как правильно было сказано в статье. То что город превращается в грязное сплошное месиво с трудом но можно свыкнуться, но природу-мать нашу жалко. Что будет после нас через 10-15 лет? Со снегом раньше боролись без реагентов, при помощи техники и в ручную и справлялись. А сейчас рассыпят и смотрят как чавкает вся эта гадость по всему городу. В магазинах на полу грязевая жижа, в квартирах такая же картина, хотя в меньших масштабах. А главное еще то что зима не белоснежная в городе, а серая и ужасная стала.
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