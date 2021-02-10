Re: Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование...

Отправлено: - 09:56

всегда был против этого варварского способа использования химии на улицах города. Никакие отговорки не могут оправдать то что эти реагенты в конечном итоге вредят всем нам и природе. Летом мы пилим и рубим деревья, зимой травим химией., которая по весне попадает в почву и губит растения. Попадает и в Тобол, как правильно было сказано в статье. То что город превращается в грязное сплошное месиво с трудом но можно свыкнуться, но природу-мать нашу жалко. Что будет после нас через 10-15 лет? Со снегом раньше боролись без реагентов, при помощи техники и в ручную и справлялись. А сейчас рассыпят и смотрят как чавкает вся эта гадость по всему городу. В магазинах на полу грязевая жижа, в квартирах такая же картина, хотя в меньших масштабах. А главное еще то что зима не белоснежная в городе, а серая и ужасная стала.