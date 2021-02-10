"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 20:48
9 февраля в городе воспользовались услугами автобусов 56 429 человек. Из них, по данным AlenPay, транспортными картами оплатили проезд 14 175 пассажиров, банковскими картами - 23 534, с помощью СМС - 34, мобильным приложением - 3 480. Читать новость
А вот причинно-следственные связи нарушены у руководителя отдела ЖКХ. Какое понимание проводимой работы? Есть понимание что безналом дешевле. А по мне - ещё и удобней. А из слов следует будто акимат разъяснял-разъяснял и люди всё поняли))). Абайка, не ругайся - я, теперь гражданин другой страны, даю оценку акимату Кустаная.
Victor Yang: Абайка, не ругайся - я, теперь гражданин другой страны, даю оценку акимату Кустаная.
А че мне ругаться?) Нет такого акимата Кустаная) И даже если ты имеешь ввиду акимат Костаная? То тоже пофиг) Вот еслибы ты года через 2-3 после уезда начал высказываться о обще-политической ситуации у нас в стране,да ещё не мнением а огульно-обвиняя то может быть я обратил на это внимание А так мне барабер Оценивай)
Друзья расскажите как пользоватся смс и QR оплатой. Транспортную покупать не охота, я автобусом пользуюсь редко. Банковскую карту применять боюсь, чето нету у меня доверия к этим ребятам из алимплея/акимата , смотрю уже было много случаев когда снималось по 500 теньге. А я из тех людей, которые потом не идут разбиратся и устраивать мышиную возню, за 500 денег. Так и получится, раз 500 , два500 три 500 за год набежит))))
Да ничего сложного. Через банковское приложение для своей карты (Народник, Каспий и т.д.) ч разделе оплата по QR сканируй код с валидатора, жми оплатить. Виталь, так или иначе это оплата, она неизбежно будет связана с местом хранилища твоих денег. Карта, счёт телефона, карман🤷♂️
Закончилось? Люди по прежнему долго ждут автобусов, на такси вынуждены ездить. Это удобство? Точно нет. Но! Это ж не коллапс, бро! Точно не коллапс, бро! Но у нас как, люди-не железо, железо ломается, наши люди-нет, перетерпят. Акимат это твёрдо знает. Есть одно сомнение... пройдёт месяц, водители получат (или не получат) дотационные заработки, или их в счёт 'будущего урожая' заставят выкатить хозяев автопарков из своего кармана. И... начнутся всё те же старые песни, о главном. Когда ещё эти дотации зазвенят в кармане конечного адресата. Всё только начинается)
Пацаны, а не собраться ли нам и написать о том, что мы обязуемся выполнять свою работу - как положено, и даже штампики поставим... смотрите, вот оно лицо "социально ответственного бизнеса" конечно, они это сами придумали, других забот у них нет, кроме как успокаивать жителей города (мне в это верится с трудом, таково моё мнение)
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