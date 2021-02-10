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"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
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