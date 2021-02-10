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≡ "Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40896
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 20:48
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9 февраля в городе воспользовались услугами автобусов 56 429 человек. Из них, по данным AlenPay, транспортными картами оплатили проезд 14 175 пассажиров, банковскими картами - 23 534, с помощью СМС - 34, мобильным приложением - 3 480.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6919
Re: "Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ...
Отправлено: 10.02.21 - 20:48
#1
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Ну вот и закончилось всё
А разговоров то было.....
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13678
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 22:14
#2
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Цитата:
У людей есть понимание проводимой работы в данном направлении, идёт рост безналичной оплаты проезда

Источник:

А вот причинно-следственные связи нарушены у руководителя отдела ЖКХ. Какое понимание проводимой работы? Есть понимание что безналом дешевле. А по мне - ещё и удобней. А из слов следует будто акимат разъяснял-разъяснял и люди всё поняли))).
Абайка, не ругайся - я, теперь гражданин другой страны, даю оценку акимату Кустаная.

[Исправлено: Victor Yang, 10.02.2021 - 22:15]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21106
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 22:21
#3
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Цитата:
Victor Yang:
я, теперь гражданин другой страны, даю оценку акимату Кустаная.

О ещё один - поуехОвший... :lol: :oops: :-P
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21106
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 22:23
#4
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Цитата:
Victor Yang:
гражданин другой страны,

Семью перевёз?... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6919
Re: "Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ...
Отправлено: 10.02.21 - 22:46
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Абайка, не ругайся - я, теперь гражданин другой страны, даю оценку акимату Кустаная.

А че мне ругаться?)
Нет такого акимата Кустаная)
И даже если ты имеешь ввиду акимат Костаная? То тоже пофиг)
Вот еслибы ты года через 2-3 после уезда начал высказываться о обще-политической ситуации у нас в стране,да ещё не мнением а агульно-обвиняя то может быть я обратил на это внимание
А так мне барабер
Оценивай)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6315
"Идёт рост безналичной оплаты" - в отделе ЖКХ подвели итоги внедрения дифтарифа и ответили на вопросы о забастовке водителей в Костанае
Отправлено: 10.02.21 - 23:47
#6
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И это за день коллапса, а сколько в обычный день было бы? ;-)
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