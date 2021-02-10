Отправлено: - 22:46

Victor Yang:

Абайка, не ругайся - я, теперь гражданин другой страны, даю оценку акимату Кустаная.

Цитата:А че мне ругаться?)Нет такого акимата Кустаная)И даже если ты имеешь ввиду акимат Костаная? То тоже пофиг)Вот еслибы ты года через 2-3 после уезда начал высказываться о обще-политической ситуации у нас в стране,да ещё не мнением а агульно-обвиняя то может быть я обратил на это вниманиеА так мне бараберОценивай)