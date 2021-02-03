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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
Страница 20 из 20«1...181920
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40896
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2225
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 19:27
#285
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Цитата:
Сабыр:
Да и весь мир его не уважает,а боится чтобы не выкинул какой-нибудь "номер" и это далеко не уважение.



Ай да Путин! Ай да с...н сын!
Так держать! Ельцина весь мир "уважал", и что с того России?
Вот, говорят,верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель в Москву притащился, чтобы "вразумить" Путина за уголовника Навального... И вдруг узнаёт, что РФ высылает трёх дипломатов стран ЕС за участие в несанкционированном митинге ...
Россия активизировалась!
Это я узнала из так раздражающего врагов России "воскресного вечера Владимира Соловьева" от 7.02
Замечательное ток-шоу, люди там участвуют умнейшие (конечно, людям с низким уровнем развития их не понять, а что не понятно, то охаивается)
Кстати, умнейший Сабыр, не тратит Кремль миллиарды на Соловьёва и Симонян, не рожала Симонян в США, не живут родные Соловьёва в Италии и т.д., и т.п.
Ложь, ложь и ложь!
А благодаря Соловьёву канал "Россия 1" только в интернете сотни тыс. $ зарабатывает (5,71 млн подписчиков)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2225
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 19:32
#286
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Сабыр:
А русский Ваня как всегда в дураках останется.

Да, доверчивые и великодушные хитрож-м всегда кажутся дураками!
Однако история всё расставляет по своим местам
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10958
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 19:49
#287
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а почему "Сабыр"?
с чем связано.
это же не ваше имя.
легче иванов дурачками обзывать?
типа я же к ним не отношусь. но уши то торчат.

[Исправлено: alex_60, 10.02.2021 - 19:51]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10958
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 19:56
#288
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вот еще страдалец, все спешат отметиться,
///Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька) получил семь суток ареста за призыв «лизать, а не кусать клитор». Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Куйбышевский суд Санкт-Петербурга признал хип-хоп-исполнителя виновным по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Наказание Гнойный получил за фразу «Лизай, а не кусай! Клитор — нежная штучка», которую артист выкрикнул на Невском проспекте во время несогласованной акции в поддержку сами знаете кого///
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6919
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 20:36
#289
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Цитата:
таноми52:
Россия активизировалась! Это я узнала из так раздражающего врагов России "воскресного вечера Владимира Соловьева" от 7.02 Замечательное ток-шоу, люди там участвуют умнейшие (конечно, людям с низким уровнем развития их не понять, а что не понятно, то охаивается) Кстати, умнейший Сабыр, не тратит Кремль миллиарды на Соловьёва и Симонян, не рожала Симонян в США, не живут родные Соловьёва в Италии и т.д., и т.п. Ложь, ложь и ложь! А благодаря Соловьёву канал "Россия 1" только в интернете сотни тыс. $ зарабатывает (5,71 млн подписчиков)

Господи
Вы серьезно ?
Да таких Путинистов наверно уже в России то не осталось)))
Свято верить в пропаганду кремля.......
Это надо уметь
И вы это умеете)
Такое себе конечно умение для взрослого,образованного,вроде начитанного человека,который должен уметь критически мыслить
Но не дано,не дано!
Не упрёк!
Это ваше мнение
Берегите себя
Цитата:
таноми52:
Да, доверчивые и великодушные хитрож-м всегда кажутся дураками! Однако история всё расставляет по своим местам

Да расставляет
В итоге доверчивых бьют и плакать не дают
А когда доверчивый хочет стать хитро-м ещё мня себя супервеликим
То мегасуперхитро-ые опять бюьт этого доверчивого)
Цитата:
alex_60:
а почему "Сабыр"? с чем связано. это же не ваше имя. легче иванов дурачками обзывать? типа я же к ним не отношусь. но уши то торчат.

Сабыржан объясни уже Лехе котрый Шура что тебя зовут Акылбек)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10958
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 20:45
#290
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Цитата:
abaika95:
Сабыржан объясни уже


не тебя спрашивают.
не лезь куда не надо.
а то залезешь, потом не вылезешь.
абайка такая.

[Исправлено: alex_60, 10.02.2021 - 20:48]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6919
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 20:49
#291
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Цитата:
alex_60:
не тебя спрашивают. не лезь куда не надо. а то залезешь, потом не вылезешь. абайка.

Небоись
Я твоего друга гражданина несуществующей страны попрошу
Он и меня выталкнет и тебя глубже запихнет
Кстати где он?
Давно небыло
Прям как тебя
Странно правда?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6315
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 23:50
#292
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Цитата:
abaika95:
Да таких Путинистов

Точно также, как и да таких навальнистов. :lol:
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
177
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 11.02.21 - 00:17
#293
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