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Успокоить народ газовой трубой
Успокоить народ газовой трубой
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40895
Успокоить народ газовой трубой
Отправлено: 04.02.21 - 11:24
Дело в отношении заместителя акима Костанайского района Рустама САДЫКОВА рассматривает суд. Чиновника обвиняют в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, Садыков несколько раз незаконно отказал в предоставлении земельного участка по разработке песчаного карьера.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4468
Re: Успокоить народ газовой трубой
Отправлено: 04.02.21 - 11:24
Непонятны мне ваши действия,
Действительно! Кто так делает, обычно договор пишут и кассир с бухгалтерией принимают наличные или перевод. А тут скинули бабки и свалили, следом идут антикор, очень любопытно чем закончится
Действительно! Кто так делает, обычно договор пишут и кассир с бухгалтерией принимают наличные или перевод. А тут скинули бабки и свалили, следом идут антикор, очень любопытно чем закончится
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1154
Re: Успокоить народ газовой трубой
Отправлено: 04.02.21 - 11:57
Оцените уровень доверия между незнакомыми людьми в нашей стране! Отдают солидные суммы без договора.
Цитата:
Цитата:
Т.е. друг друга не знали, только что узнали номер телефона, но уже:
Цитата:
Цитата:
мы собирались заключить официальный договор, но нас прервали
Цитата:
Почему ко мне обратились? Скорее всего, мои контакты им подсказали в «КазТрансГаз Аймаке».
Т.е. друг друга не знали, только что узнали номер телефона, но уже:
Цитата:
«Братан, я вечером улетаю, мне эти движения не нужны, давай я тебе «бабки» в офис привезу, договор и квитанции потом сделаем, ты все пересчитаешь, а с этими жильцами сам разберись, мне некогда»
Re: Успокоить народ газовой трубой
Отправлено: 04.02.21 - 13:21
Мне вообще не понятно почему разрешение на участки под разработки карьера по добыче строительного песка выдают вблизи с населённых пунктов? Ведь в перспективе Заречный и Костанай будет строится и расширятся .Почему не думают об будущем поколении? И так всё изрытые земли вокруг Мичурино и Заречного нарушают экологию
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.02.21
- Сообщений:
- 2
Re: Успокоить народ газовой трубой
Отправлено: 04.02.21 - 13:49
Компания которая строит карьер, это не простые люди, за ними тянеться хвост из очень влиятельных людей. А жители почему митинговали, потому что газ нельзя, а карьер можно. Этим ребятам законно отказали в строительстве карьера, а когда дали разрешение жители вышли на стройку и сорвали строительство, потому что газа нет, а под домом начали карьер разрабатывать. То есть землю нельзя копать чтобы газ провести, а выкопат эту землю и развести по стройкам Костаная (карьер добывает песок) можно. То есть не получилось бабла поднять, они решили по другому зайти с людьми договориться газ им провести, а в итоге решили человека убрать который им мешал и пытался помочь людям, так получаеться и людей с газом кинули. В конце концов, наверное и песок будут добывать(
Re: Успокоить народ газовой трубой
Отправлено: 04.02.21 - 22:55
Спрашивается по какой причине антикор взломал двери в офис к Сидоренко? И почему спрыгнул заказчик со своих обязательств перед народом ? Если человек задумал подставить зам акима и таким образом рыбку поймать и чешую продать, то надо в зашей гнать такого бизнесмена.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1535
Re: Успокоить народ газовой трубой
Отправлено: 10.02.21 - 19:23
Цитата:
Цитата:
В период карантина, во время посевной, через индрайвер в Астану, после короткого разговора по сотовому с незнакомыми мне людьми, в пакете передал 10 лямов за импортную КПП от "Джоника" и ничего: всё доехало, приняли и привезли запчасть и всё это в течений двух дней. ( почему наличкой и без документов: 10 лямов "сэкономил"; перчислением дороже вышло бы).
Если зам.акима хотел нажится, наверное как то по умному брал деньги: без бухгалтерий и прочих свидетелей. А то что то много людей.
Тот самый:
Цитата:
Lo Siento:
В период карантина, во время посевной, через индрайвер в Астану, после короткого разговора по сотовому с незнакомыми мне людьми, в пакете передал 10 лямов за импортную КПП от "Джоника" и ничего: всё доехало, приняли и привезли запчасть и всё это в течений двух дней. ( почему наличкой и без документов: 10 лямов "сэкономил"; перчислением дороже вышло бы).
Если зам.акима хотел нажится, наверное как то по умному брал деньги: без бухгалтерий и прочих свидетелей. А то что то много людей.
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