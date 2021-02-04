Отправлено: - 11:57

мы собирались заключить официальный договор, но нас прервали

Почему ко мне обратились? Скорее всего, мои контакты им подсказали в «КазТрансГаз Аймаке».

«Братан, я вечером улетаю, мне эти движения не нужны, давай я тебе «бабки» в офис привезу, договор и квитанции потом сделаем, ты все пересчитаешь, а с этими жильцами сам разберись, мне некогда»

Оцените уровень доверия между незнакомыми людьми в нашей стране! Отдают солидные суммы без договора.Цитата:Цитата:Т.е. друг друга не знали, только что узнали номер телефона, но уже:Цитата: