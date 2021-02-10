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Понятно же, что все наши домуправления уже настолько окопались в своих полуподвальных конторах, что х...н разгонишь. Сервис, который они предоставляют зачастую топорный и сомнительный. Но безвыходный для жителей многоквартирных домов. Для того, чтобы совсем не угробить жилье. Другого не предусмотрено.Вот и собственный корреспондент по работе ПКСК скоро прояснит, как обстоят дела у нас. ВЧК Полиграфович вам слово...