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≡ КСК не хотят терять доступ к деньгам и игнорируют казахстанцев - депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40895
КСК не хотят терять доступ к деньгам и игнорируют казахстанцев - депутат
Отправлено: 10.02.21 - 15:20
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Альберт Рау подчеркнул, что переход на новую форму управления стал критически чувствительным вопросом для населения. Количество обращений в адрес депутатов, публикаций в СМИ и социальных сетях растет.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
7
Re: КСК не хотят терять доступ к деньгам и игнорируют...
Отправлено: 10.02.21 - 15:20
#1
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Молодец . Спасибо Альберт Павлович
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4468
Re: КСК не хотят терять доступ к деньгам и игнорируют...
Отправлено: 10.02.21 - 15:30
#2
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А нельзя чтоб всё шло своим чередом, без всяких эксцессов и потрясении. Есть дома где живут одни бабушки, некого избирать
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
7
Re: КСК не хотят терять доступ к деньгам и игнорируют...
Отправлено: 10.02.21 - 16:39
#3
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Только опять получится как всегда не так как хотели
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7222
Re: КСК не хотят терять доступ к деньгам и игнорируют...
Отправлено: 10.02.21 - 16:54
#4
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Понятно же, что все наши домуправления уже настолько окопались в своих полуподвальных конторах, что х...н разгонишь. Сервис, который они предоставляют зачастую топорный и сомнительный. Но безвыходный для жителей многоквартирных домов. Для того, чтобы совсем не угробить жилье. Другого не предусмотрено.
Вот и собственный корреспондент по работе ПКСК скоро прояснит, как обстоят дела у нас. ВЧК Полиграфович вам слово... ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1535
Re: КСК не хотят терять доступ к деньгам и игнорируют...
Отправлено: 10.02.21 - 18:56
#5
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Цитата:
Мс18:


Председатель комитета Мажилиса: по рангу он выше министров: он самостоятельно, согласно действующему регламенту Мажилиса, без Председателя правительства, МОЖЕТ и ДОЛЖЕН вызвать министров на заседание комитета и припесочить их за противодействие или же бездействие реформам в ЖКХ.
Какой то мягкотелый он.
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