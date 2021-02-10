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≡ «Я уже подписал заявление» - Как отреагировали на драку учителя и врача в Назарбаев интеллектуальной школе и клинике "Жемчужина"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40895
«Я уже подписал заявление» - Как отреагировали на драку учителя и врача в Назарбаев интеллектуальной школе и клинике "Жемчужина"
Отправлено: 10.02.21 - 15:14
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Педагог и врач выясняли отношения в продуктовом магазине, а потом и в суде. После окончания судебного процесса ситуацию прокомментировали директор НИШ Думан САПАКОВ и главный врач поликлиники № 5 Олег МЕЛИШЕНКО.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
500
Re: «Я уже подписал заявление» - Как отреагировали на драку...
Отправлено: 10.02.21 - 15:14
#1
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Судья красивая :lol:
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1339
Re: «Я уже подписал заявление» - Как отреагировали на драку...
Отправлено: 10.02.21 - 18:51
#2
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За разбитые яйца ущерб возместят?))) 8-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1535
Re: «Я уже подписал заявление» - Как отреагировали на драку...
Отправлено: 10.02.21 - 19:37
#3
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Цитата:
Змея Подколодная:
За разбитые яйца ущерб



Отдельный иск надо: причинение вреда ИМУЩЕСТВУ ( ЯЙЦА - это уже купленное имущество).
Первый суд вынес определение: нанесение ТЕЛЕСНЫХ повреждений.
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