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Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40895
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 15:35
В субботу в Костанае днем шел дождь, а утром в среду из-за мороза учеников начальных классов перевели на дистанционку. При таких перепадах температуры гололед воспринимается как неизбежное зло. Но как с этим злом бороться, чтобы себе не навредить?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4468
Re: Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование...
Отправлено: 10.02.21 - 15:35
Всю жизнь сколько помню себя песок сыпали, так и продолжили бы, но надо что-то выдумывать,
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 15:45
Цитата:
У нас до сегодняшнего дня,
пнсок с солью сыпали...
сайлау курманов:
Всю жизнь сколько помню себя песок сыпали,
Всю жизнь сколько помню себя песок сыпали,
У нас до сегодняшнего дня,
пнсок с солью сыпали...
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 16:24
Не понял , что хуже для гололеда , но , как для читателя , хуже всего - ошибки в тексте. Написано на "..бись"
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 26
Re: Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование...
Отправлено: 10.02.21 - 16:28
Называется "забалтать проблему".Дело не в ботинках, а в том, что в Рудном все эти реагенты весной попадают в р.Тобол. Так как снег с дорог вывозится в овраг, который соединяется с речкой.
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 17:01
Цитата:
Где именно ошибки? Укажите, пожалуйста.
Я:
хуже всего - ошибки в тексте
хуже всего - ошибки в тексте
Где именно ошибки? Укажите, пожалуйста.
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 17:56
Цитата:
Вот это-то, и - главное...
ТаРо:
Так как снег с дорог вывозится в овраг, который соединяется с речкой.
Так как снег с дорог вывозится в овраг, который соединяется с речкой.
Вот это-то, и - главное...
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:07
Цитата:
Там более...
которыйсоздавал опасность
Тимур Гафуров:
Укажите, пожалуйста.
Укажите, пожалуйста.
Там более...
которыйсоздавал опасность
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:13
Спасибо, исправил. Это все замеченные вами ошибки?
И вы правда считаете, что отсутствие пробела между словами в одном месте - это, цитирую: "Написано на "..бись"?
И вы правда считаете, что отсутствие пробела между словами в одном месте - это, цитирую: "Написано на "..бись"?
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:16
А вы не считаете , что для одной статьи - это именно та оценка? Или у автора отключен редактор ?
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:23
Цитата:
Я считаю, что это опечатка, причем один такой случай вполне допустим в большом тексте. Редактор у автора включен, но редактируется текст прямо на сайте, где эта функция в админке отсутствует. Корректоров на сайте нет, поэтому и просим читателей сообщать нам об ошибках. И благодарны за такие сообщения.
Но с такой вашей оценкой всей работы журналиста и проверяющего его редактора согласиться никак не могу.
Я:
А вы не считаете , что для одной статьи - это именно та оценка?
А вы не считаете , что для одной статьи - это именно та оценка?
Я считаю, что это опечатка, причем один такой случай вполне допустим в большом тексте. Редактор у автора включен, но редактируется текст прямо на сайте, где эта функция в админке отсутствует. Корректоров на сайте нет, поэтому и просим читателей сообщать нам об ошибках. И благодарны за такие сообщения.
Но с такой вашей оценкой всей работы журналиста и проверяющего его редактора согласиться никак не могу.
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:33
Цитата:
И я вас понимаю , знаком с выражением "корпоративная этика", но в данный момент я - читатель , который видит ваше отношение к нам. Слишком часто стали допускаться ошибки. На производстве за это не хвалят
Тимур Гафуров:
согласиться никак не могу.
согласиться никак не могу.
И я вас понимаю , знаком с выражением "корпоративная этика", но в данный момент я - читатель , который видит ваше отношение к нам. Слишком часто стали допускаться ошибки. На производстве за это не хвалят
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1339
Re: Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование...
Отправлено: 10.02.21 - 18:48
Цитата:
Переживете. Сплошь и рядом лингвисты. Неровен час и самого Ушакова редактировать возьметесь.
который видит ваше отношение к нам. Слишком часто стали допускаться ошибки
Переживете. Сплошь и рядом лингвисты. Неровен час и самого Ушакова редактировать возьметесь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1535
Re: Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование...
Отправлено: 10.02.21 - 18:48
Цитата:
Скажите, что работаете: сапёром.
Я:
На производстве за это не хвалят
На производстве за это не хвалят
Скажите, что работаете: сапёром.
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:49
Цитата:
Все мы люди, все можем ошибаться. Речь шла конкретно об этой информации. И отношение к читателям у нас самое трепетное, иначе не было бы этой дискуссии сейчас. Об ошибках сообщайте, будем исправлять.
Я:
Слишком часто стали допускаться ошибки.
Слишком часто стали допускаться ошибки.
Все мы люди, все можем ошибаться. Речь шла конкретно об этой информации. И отношение к читателям у нас самое трепетное, иначе не было бы этой дискуссии сейчас. Об ошибках сообщайте, будем исправлять.
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