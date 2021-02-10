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≡ Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40895
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 15:35
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В субботу в Костанае днем шел дождь, а утром в среду из-за мороза учеников начальных классов перевели на дистанционку. При таких перепадах температуры гололед воспринимается как неизбежное зло. Но как с этим злом бороться, чтобы себе не навредить?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4468
Re: Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование...
Отправлено: 10.02.21 - 15:35
#1
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Всю жизнь сколько помню себя песок сыпали, так и продолжили бы, но надо что-то выдумывать,
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21104
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 15:45
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Всю жизнь сколько помню себя песок сыпали,

У нас до сегодняшнего дня,
пнсок с солью сыпали... :lol: ;-)
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
429
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 16:24
#3
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Не понял , что хуже для гололеда , но , как для читателя , хуже всего - ошибки в тексте. Написано на "..бись"
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Т
§ ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
26
Re: Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование...
Отправлено: 10.02.21 - 16:28
#4
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Называется "забалтать проблему".Дело не в ботинках, а в том, что в Рудном все эти реагенты весной попадают в р.Тобол. Так как снег с дорог вывозится в овраг, который соединяется с речкой.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
652
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 17:01
#5
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Цитата:
Я:
хуже всего - ошибки в тексте

Где именно ошибки? Укажите, пожалуйста.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21104
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 17:56
#6
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Цитата:
ТаРо:
Так как снег с дорог вывозится в овраг, который соединяется с речкой.

Вот это-то, и - главное... :lol: :oops:
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
429
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:07
#7
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Укажите, пожалуйста.

Там более...
которыйсоздавал опасность
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
652
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:13
#8
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Спасибо, исправил. Это все замеченные вами ошибки?
И вы правда считаете, что отсутствие пробела между словами в одном месте - это, цитирую: "Написано на "..бись"?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
429
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:16
#9
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А вы не считаете , что для одной статьи - это именно та оценка? Или у автора отключен редактор ?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
652
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:23
#10
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Цитата:
Я:
А вы не считаете , что для одной статьи - это именно та оценка?

Я считаю, что это опечатка, причем один такой случай вполне допустим в большом тексте. Редактор у автора включен, но редактируется текст прямо на сайте, где эта функция в админке отсутствует. Корректоров на сайте нет, поэтому и просим читателей сообщать нам об ошибках. И благодарны за такие сообщения.
Но с такой вашей оценкой всей работы журналиста и проверяющего его редактора согласиться никак не могу.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
429
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:33
#11
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Цитата:
Тимур Гафуров:
согласиться никак не могу.

И я вас понимаю , знаком с выражением "корпоративная этика", но в данный момент я - читатель , который видит ваше отношение к нам. Слишком часто стали допускаться ошибки. На производстве за это не хвалят
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1339
Re: Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование...
Отправлено: 10.02.21 - 18:48
#12
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Цитата:
который видит ваше отношение к нам. Слишком часто стали допускаться ошибки

Переживете. Сплошь и рядом лингвисты. Неровен час и самого Ушакова редактировать возьметесь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1535
Re: Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование...
Отправлено: 10.02.21 - 18:48
#13
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Цитата:
Я:
На производстве за это не хвалят


Скажите, что работаете: сапёром.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
652
Что хуже - гололед или пескосоляная смесь? Использование реагентов прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 10.02.21 - 18:49
#14
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Цитата:
Я:
Слишком часто стали допускаться ошибки.

Все мы люди, все можем ошибаться. Речь шла конкретно об этой информации. И отношение к читателям у нас самое трепетное, иначе не было бы этой дискуссии сейчас. Об ошибках сообщайте, будем исправлять.
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