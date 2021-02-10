Отправлено: - 18:23

Я:

А вы не считаете , что для одной статьи - это именно та оценка?

Цитата:Я считаю, что это опечатка, причем один такой случай вполне допустим в большом тексте. Редактор у автора включен, но редактируется текст прямо на сайте, где эта функция в админке отсутствует. Корректоров на сайте нет, поэтому и просим читателей сообщать нам об ошибках. И благодарны за такие сообщения.Но с такой вашей оценкой всей работы журналиста и проверяющего его редактора согласиться никак не могу.