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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40892
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21100
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 14:33
#270
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Цитата:
Сабыр:
или ещё что.

Удлинить, наверное - хочет... :lol: ;-)
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
474
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 14:36
#271
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Цитата:
alex_60:
вам то чем он не угодил?

Он как рак 4й степени. Метостазы на теле СНГ. Все беды от его политики! Верните нам его образца 2010 года! Красавчик,уверенный в себе! А сейчас что стало??Цитата:
alex_60:
начитаетесь эха и дождя

Да вы что,я смотрю исключительно ОРТ и РТР. А по праздникам RT. Как вам сейчас РФ тв? Только честно.
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