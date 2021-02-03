Отправлено: - 14:36

alex_60:

вам то чем он не угодил?

alex_60:

начитаетесь эха и дождя

Цитата:Он как рак 4й степени. Метостазы на теле СНГ. Все беды от его политики! Верните нам его образца 2010 года! Красавчик,уверенный в себе! А сейчас что стало??Цитата:Да вы что,я смотрю исключительно ОРТ и РТР. А по праздникам RT. Как вам сейчас РФ тв? Только честно.