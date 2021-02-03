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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40892
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
474
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 11:16
#255
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Цитата:
alex_60:
короче ничего нового, отсутствие доказательств

:lol: :lol: :lol:
Боже Царя Храни ! :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10955
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 11:18
#256
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Цитата:
drakon:
абайка, ты это сильно - не волнуйся. Сардце может - остаеовиться... Бывает - такое...


заботливый ты.
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
172
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 11:34
#257
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Пропаганда показала что без сотрудничества Навального с иностранными спецслужбами ничего бы он не сделал. А это уже намёк на статью посильнее... Тут пропаганда работает как раз на опережение. Не удивлюсь если скоро вылезет как Навальный с иностранными спецами встречался общался. Правая рука его засветилась осталось самого прижать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6915
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 11:36
#258
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Цитата:
Сабыр: Боже Царя Храни

Не там другой гимн

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2223
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 12:47
#259
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[Исправлено: таноми52, 10.02.2021 - 13:06]
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
474
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 12:58
#260
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Цитата:
viktorian85:
пропаганда работает как раз на опережение

Миллиарды тратит Кремль на всяких соловьёвых да симонянов,а мог бы на эти деньги лечить детей.. Богатейшая страна,а люди побираются на операции. Логика или совесть есть у этой преступной шайки?? Вот когда исчезнут эти мольбы людей,тогда я скажу,да,дед красавчик. А пока он-бандит. Да и весь мир его не уважает,а боится чтобы не выкинул какой-нибудь "номер" и это далеко не уважение. Как из психушки пациента боятся.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21100
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 13:25
#261
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Цитата:
Сабыр:
Богатейшая страна,а люди побираются на операции. Логика или совесть есть у этой преступной шайки?? Вот когда исчезнут эти мольбы людей,тогда я скажу,да,дед красавчик. А пока он-бандит.

Вот, что творится в Казахстане, Сабыр - говорит... :lol: :-o ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10955
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 13:25
#262
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Цитата:
Сабыр:
у этой преступной шайки?

Цитата:
Сабыр:
он-бандит.

Цитата:
Сабыр:
весь мир его не уважает

Цитата:
Сабыр:
Как из психушки


какой нехороший дядя,этот Путин.
а народ его все выбирает и выбирает президентом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10955
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 13:28
#263
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Цитата:
drakon:
Вот, что творится в Казахстане, Сабыр - говорит...


брехня. у нас демократия,
и вообще коррупции нет.
а все остальное для народа.
потому что рухани жангуру.
и все живут счастливо.

[Исправлено: alex_60, 10.02.2021 - 13:31]
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
474
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 13:33
#264
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Цитата:
alex_60:
а народ его все выбирает и выбирает

Какой народ?? Интеллигенция Мск и Питер совсем нет. А нагнутые гос служащие, алкашня и задурманенные старики-да. Плюс фальсификации.
Цитата:
alex_60:
брехня. у нас демократия

Не надо утрировать. Вы же прекрасно понимаете что везде одна шайка. И кто предводитель и идейный вдохновитель. Система!!!
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
172
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 13:43
#265
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Цитата:
Сабыр:
Миллиарды тратит Кремль на всяких соловьёвых да симонянов,а мог бы на эти деньги лечить детей.. Богатейшая страна,а люди побираются на операции. Логика или совесть есть у этой преступной шайки?? Вот когда исчезнут эти мольбы людей,тогда я скажу,да,дед красавчик. А пока он-бандит. Да и весь мир его не уважает,а боится чтобы не выкинул какой-нибудь "номер" и это далеко не уважение. Как из психушки пациента боятся.

Открою тайну в богатых странах тоже на операции побираются. В Германии у друга сыну собирали через деньги всем миром на операцию. Если бы весь мир не уважал Путина, то они бы не приезжали к нему в Кремль по несколько раз в год на встречу. Какие то заготовленные реплики у тебя. Или обидно что в России народ в большинстве поддерживает своего президента? Впрочем как и в Казахстане.
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
474
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 14:15
#266
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Цитата:
viktorian85:
они бы не приезжали к нему в Кремль по несколько раз

Ну кто сейчас к нему приезжает :lol: Даже на 9 мая приехали только прихлебаи,которые деньги клянчат. С ним даже на саммитах не садятся кушать за один стол. Постоянно опаздывает(даже на прём к Королеве),тащит свой огромный кортеж! Человек без вкуса,без этикета и уважения к окружающим. Поэтому и изгой!
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
474
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 14:18
#267
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Цитата:
viktorian85:
В Германии у друга сыну собирали через деньги

Бред какой-то. Или гражданства не было или ещё что. Может,всё-таки,Навальному это собирали? :lol: А то ведь Алексей должен святым духом питаться или з/плату получать,как якобы оппозиционер клоун жириновский. ;-)
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
474
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 14:27
#268
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Цитата:
viktorian85:
народ в большинстве поддерживает своего президента?

Посмотри крайние данные. К счастью,тыпых всё меньше. 50/50. Но рейтинг падает ежедневно. Надо срочно спасать ситуацию и раздавать по 20К всем беременным. Любой ценой надо держать власть! Ждём взрыв демографии,когда все пьянчушки и наркошки начнут специально беременеть. В оконцовке получаем желаем электорат и ещё можем 20 лет втирать людям глаза.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10955
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 10.02.21 - 14:30
#269
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Цитата:
Сабыр:
Человек без вкуса,без этикета и уважения к окружающим

Цитата:
Сабыр:
Поэтому и изгой!


Президент Великой страны.
Народ выбрал.
вам то чем он не угодил?
начитаетесь эха и дождя и сюда все транслируете?
и зачем?
вот на эхе и дожде точно изгои одни собрались.
отбросы общества ,обиженные жизнью люди,
ничего больше не могут как помои лить на страну,где живут.
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