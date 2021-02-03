Отправлено: - 13:43

Сабыр:

Миллиарды тратит Кремль на всяких соловьёвых да симонянов,а мог бы на эти деньги лечить детей.. Богатейшая страна,а люди побираются на операции. Логика или совесть есть у этой преступной шайки?? Вот когда исчезнут эти мольбы людей,тогда я скажу,да,дед красавчик. А пока он-бандит. Да и весь мир его не уважает,а боится чтобы не выкинул какой-нибудь "номер" и это далеко не уважение. Как из психушки пациента боятся.

Цитата:Открою тайну в богатых странах тоже на операции побираются. В Германии у друга сыну собирали через деньги всем миром на операцию. Если бы весь мир не уважал Путина, то они бы не приезжали к нему в Кремль по несколько раз в год на встречу. Какие то заготовленные реплики у тебя. Или обидно что в России народ в большинстве поддерживает своего президента? Впрочем как и в Казахстане.