Пропаганда показала что без сотрудничества Навального с иностранными спецслужбами ничего бы он не сделал. А это уже намёк на статью посильнее... Тут пропаганда работает как раз на опережение. Не удивлюсь если скоро вылезет как Навальный с иностранными спецами встречался общался. Правая рука его засветилась осталось самого прижать.
viktorian85: пропаганда работает как раз на опережение
Миллиарды тратит Кремль на всяких соловьёвых да симонянов,а мог бы на эти деньги лечить детей.. Богатейшая страна,а люди побираются на операции. Логика или совесть есть у этой преступной шайки?? Вот когда исчезнут эти мольбы людей,тогда я скажу,да,дед красавчик. А пока он-бандит. Да и весь мир его не уважает,а боится чтобы не выкинул какой-нибудь "номер" и это далеко не уважение. Как из психушки пациента боятся.
Сабыр: Миллиарды тратит Кремль на всяких соловьёвых да симонянов,а мог бы на эти деньги лечить детей.. Богатейшая страна,а люди побираются на операции. Логика или совесть есть у этой преступной шайки?? Вот когда исчезнут эти мольбы людей,тогда я скажу,да,дед красавчик. А пока он-бандит. Да и весь мир его не уважает,а боится чтобы не выкинул какой-нибудь "номер" и это далеко не уважение. Как из психушки пациента боятся.
Открою тайну в богатых странах тоже на операции побираются. В Германии у друга сыну собирали через деньги всем миром на операцию. Если бы весь мир не уважал Путина, то они бы не приезжали к нему в Кремль по несколько раз в год на встречу. Какие то заготовленные реплики у тебя. Или обидно что в России народ в большинстве поддерживает своего президента? Впрочем как и в Казахстане.
viktorian85: они бы не приезжали к нему в Кремль по несколько раз
Ну кто сейчас к нему приезжает Даже на 9 мая приехали только прихлебаи,которые деньги клянчат. С ним даже на саммитах не садятся кушать за один стол. Постоянно опаздывает(даже на прём к Королеве),тащит свой огромный кортеж! Человек без вкуса,без этикета и уважения к окружающим. Поэтому и изгой!
viktorian85: В Германии у друга сыну собирали через деньги
Бред какой-то. Или гражданства не было или ещё что. Может,всё-таки,Навальному это собирали? А то ведь Алексей должен святым духом питаться или з/плату получать,как якобы оппозиционер клоун жириновский.
viktorian85: народ в большинстве поддерживает своего президента?
Посмотри крайние данные. К счастью,тыпых всё меньше. 50/50. Но рейтинг падает ежедневно. Надо срочно спасать ситуацию и раздавать по 20К всем беременным. Любой ценой надо держать власть! Ждём взрыв демографии,когда все пьянчушки и наркошки начнут специально беременеть. В оконцовке получаем желаем электорат и ещё можем 20 лет втирать людям глаза.
Сабыр: Человек без вкуса,без этикета и уважения к окружающим
Цитата:
Сабыр: Поэтому и изгой!
Президент Великой страны. Народ выбрал. вам то чем он не угодил? начитаетесь эха и дождя и сюда все транслируете? и зачем? вот на эхе и дожде точно изгои одни собрались. отбросы общества ,обиженные жизнью люди, ничего больше не могут как помои лить на страну,где живут.
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