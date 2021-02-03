abaika95: Пражская библиотека была как пример откуда черпали вдохновение архитекторы,Путин в бассейне (спасибо кэп) это фотомонтаж и все это поняли как прикол,герб на воротах и сами ворота видны на куче рельных фото кроме компьютерной дизайн инсталляции
Как обгадиться на весь мир. Надо гостиничный комплекс Ротенберга выдать за дворец Путина. Снять это с дорогими дизайнерами на американской киностудии. Накрутить миллионы просмотров на Ютубе и пригнать кучу ботоферм в комментарии. Не зря всего 2% поверили в расследование.
Цитата:
abaika95: Обличил но власть не хочет брать во внимание факты,отбросим дворец там кроме дворца куча подробностей из 90ых годов,загуглите и вы Дело Путина много нового октроете для себя
Так это старый фейк. Цитата:
abaika95: Нууу незнаю спорно,тут тоже не работали или работали на выживших заводах и предприятиях как и в России,просто у нас моногородов может больше которые держались на одном предприятии
Нет. Просто тут не было алкаша Ельцина который угробил страну. Цитата:
abaika95: А никогда студентов насилу заставляют махать флажками в порыве любви к путину
Не знаю про студентов. Но последние флешмобы которые видел устраивали частные крупные компании. Если им так нравятся пусть проводят.
P.S. Беда Навального в том, что он осознано стал предателем под видом борьбы с коррупцией. Последнее видео слитое в сеть где его правая рука с агентам ми 6 общается о финансировании говорит о том что чекисты с 2012 года знали что Навальный предатель.
viktorian85: Надо гостиничный комплекс Ротенберга выдать за дворец Путина. Снять это с дорогими дизайнерами на американской киностудии. Накрутить миллионы просмотров на Ютубе и пригнать кучу ботоферм в комментарии. Не зря всего 2% поверили в расследование.
Гостиничный комплекс ротенберга в которой по всем схемам вкладывал Путин из своих загашников? Хорош друг) И да кто это про 2% сказал? Опять околокремлевские блогеры?) Цитата:
viktorian85: Так это старый фейк.
Ааа и это уже фейк) ну и кто в разаблочителях? Цитата:
viktorian85: Нет. Просто тут не было алкаша Ельцина который угробил страну.
Так он общую страну угробил изначально Цитата:
viktorian85: Не знаю про студентов. Но последние флешмобы которые видел устраивали частные крупные компании. Если им так нравятся пусть проводят.
Наврядле я думаю им это нравится Позвонили сказали произвести акт патриотизма Вот и производят)
Ещё в 2011 году фейк про дворец Путина писали. Сейчас просто американцы графику сделали. Опять фейк высунули. Как и фейк про кооператив озеро, про 200 млрд.долоаров у Путина в загашнике, Путин принял ислам, Путин сидит в бункере а с народом двойник встречается, дети Путина живут заграницей, Кабаева любовница Путина и т.д. Как правило школота на такие фейки только ведётся. Нормальные люди нет. Не зря америкосы по 300 млн.долларов выделяют на информационную войну. Деньги надо фейками отрабатывать
Реально ворота на месте!!! Сколько обмана я поражаюсь Благодаря подвигу этих людей, сохранивших документальный видео - всякая ложь холуев повержена!!! Помимо того что они жулики и воры, так они ещё и фокусники. Интернет всё помнит. Думающим людям этих доказательств и не требуется, а вот для зомбированных теликом, может пригодится.
Слышали анекдот: - Вл.Вл., на вас шапка горит! - Это не моя!!!))))))))
ПолиграфЪ Боярышников: Реально ворота на месте!!! Сколько обмана я поражаюсь
А чему поражаться ? Если есть старые фото где ворота стоят на месте и причем пропаганда решила отстреливался именно от этих тупых притензий,мол на гербе то курица Черногории вот смотрите что цру не знает наш герб!!)) то докопались что Путина фотожабой пририсовали в бассейн что и так понятно что это прикол,то зачем-то начали докапываться к пражской библиотеке которая в ролике была как пример разного дизайна) В общем пытались по мелочи отстреляться Когда как половину притензий можно развеять одним способом пустите туда радио стыдобу или дождь пусть ходят там снимают все что угодно, но время уже ушло Сейчас кремль срочно пакет соц помощи готовить населению (умаслить хотят)
некоторых заклинило похоже. несчастные люди. так страдать из-за фильма-вранья. ролики пациента уже ютуб блокирует . а местным членам секты пациента все неймется. все ,в тюрьме он, в тюрьме,успокойтесь. митингов больше в его защиту не будет.
ПолиграфЪ Боярышников: Сколько обмана я поражаюсь Благодаря подвигу этих людей, сохранивших документальный видео - всякая ложь холуев повержена!!! Помимо того что они жулики и воры, так они ещё и фокусники. Интернет всё помнит. Думающим людям этих доказательств и не требуется, а вот для зомбированных теликом, может пригодится.
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