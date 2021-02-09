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≡ "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40890
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 12:34
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Водители ТОО "Костанайавтотранс" продолжили свою забастовку и сегодня, 9 февраля, вновь не вышли на работу. Однако в акимате Костаная пока не считают ситуацию критичной.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1154
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 17:14
#15
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Настоящий чиновник! Ему плюй в глаза, скажет - Божья роса.

Цитата:
Утром я проехал по городу, не видел транспортного коллапса, другие перевозчики перекрывают эти же маршруты


А слабо на автобусе на работу "проехать" каждый день? Ага, провезли его на служебной машине, пару раз по дороге до работы он вспомнил про забастовку, посмотрел и "не увидел коллапса".

Вообще-то коллапс - это не состояние разрухи, а процесс разрушения. В данном случае коллапс системы общественного транспорта мы и наблюдаем.

Дети в мороз по 40 минут ждут автобус внутри открытых стеклянных остановок, при заявленном графике в 7-10 минут.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
557
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 18:45
#16
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Какой, к чертовой матери, "транспортный" коллапс???
в твоей башке коллапс, постой на остановке полчаса на морозе, моментально сколлапсируешь...
:-x :-x :-x
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
55
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 21:21
#17
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Нет это просто смешно - не увидел он коллапса. Конечно не увидел, все кто мог едут на такси. Я сегодня с 19.10 до 19.35, стояла на остановке ждала 24-й, причем туда проехало уже два автобуса, пока оттуда выполз наконец один, вымерзла до основания. Все автобусы стали плохо ездить. Раньше в районе ж/д вокзала, всегда был поток автобусов, а сейчас выйдешь ... и мертвые с косами. Не можете наладить автобусное движение, продайте свои авто и купите автобусы, достали уже, не увидел он коллапса.
Ещё смешнее - утверждение что другие автобусы перекрывают эти маршруты. Ну да всю жизнь ходили востребованные и популярные 2 и 13, были полными в час пик, а теперь не ходят, но коллапса не случилось, ведь несколько автобусов других линий любезно развезли их пассажиров ... самому не смешно?
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