Отправлено: - 17:14

Утром я проехал по городу, не видел транспортного коллапса, другие перевозчики перекрывают эти же маршруты

Настоящий чиновник! Ему плюй в глаза, скажет - Божья роса.Цитата:А слабо на автобусе на работу "проехать" каждый день? Ага, провезли его на служебной машине, пару раз по дороге до работы он вспомнил про забастовку, посмотрел и "не увидел коллапса".Вообще-то коллапс - это не состояние разрухи, а процесс разрушения. В данном случае коллапс системы общественного транспорта мы и наблюдаем.Дети в мороз по 40 минут ждут автобус внутри открытых стеклянных остановок, при заявленном графике в 7-10 минут.