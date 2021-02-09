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≡ "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40890
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 12:34
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Водители ТОО "Костанайавтотранс" продолжили свою забастовку и сегодня, 9 февраля, вновь не вышли на работу. Однако в акимате Костаная пока не считают ситуацию критичной.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10949
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 12:34
#1
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///особых конфликтов между водителями и пассажирами из-за повышения наличной платы за проезд до 150 тенге не было.//

а неособые были? и как разрешались?
вызывали полицию,
или говорили-ладно давай 80,но в следующий раз...?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21097
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 12:45
#2
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Акимат сказал, усё - нормально... :lol: ;-)
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Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
65
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 12:52
#3
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А пусть бы аким в Тобыл сьездил и нашел хоть один 102 маршрут
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7220
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 12:56
#4
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Цитата:
Утром я проехал по городу, не видел транспортного коллапса

Ну так из теплой машины и не почувствовать коллапс. Надо было постоять минут -цать ... с ребенком.
Еще раз. Просьба. ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ и АКИМАТОМ РЕАЛЬНЫЙ график движения ( начало, окончание, интервал, кол-во автобусов) КАЖДОГО маршрута. Людям проследить будет намного легче, чем чиновниками "проезжающим по городу".

Цитата:
особых конфликтов между водителями и пассажирами из-за повышения наличной платы за проезд до 150 тенге не было.

ща, к вечеру в истаграме отпишутся конфликтующие, узнаем чем дело кончилось)

[Исправлено: yudjin, 09.02.2021 - 12:58]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
648
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 13:16
#5
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Цитата:
alex_60:
а неособые были? и как разрешались?

Позже о конфликте сообщил наш корреспондент:
"В 11 маршруте мужчина отказывался платить наличными больше 80 тенге. Требовал показать приказ, которым это утверждено. Водитель сказал: "Звоните в 109, тариф утверждён и действует. И либо платите, либо выходите", так как он принципиально никуда не поедет. Мужчина в ответ заявил, что он принципиально никуда не выйдет. Так и стояли. Пассажиры в автобусе порывались выйти, но водитель не поддался. Закончилось все, когда один из пассажиров-мужчин не вытерпел и стал давать деньги водителю деньги, чтобы заплатить за скандалиста. Водитель деньги не брал. Ну и тогда скандалист все же вышел из автобуса".
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
129
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 13:17
#6
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проехал,посмотрел в окно.да не всё нормально,коллапса нет. 8-)
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Serg_Jyk
§ Serg_Jyk
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.15
Сообщений:
38
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 13:22
#7
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Не было коллапса? Я например 30 минут ждал 18 маршрут, чтобы уехать на работу
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10949
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 13:23
#8
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Цитата:
Fasd:
А пусть бы аким в Тобыл сьездил и нашел хоть один 102 маршрут


Тобыл-это другой город. городище так сказать.
там свой аким.
Аким города Костанай к городу Тобыл
никакого отношения не имеет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13677
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 13:40
#9
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Цитата:
Serg_Jyk:
Я например 30 минут ждал 18 маршрут, чтобы уехать на работу

18-й никогда не отличался надёжностью. Чуть заморозки - его можно по 20-30 минут ждать. Мне, несмотря на то что до остановки 18 было гораздо ближе, ходил всегда на 13-й.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21097
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 14:33
#10
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну и тогда скандалист все же вышел из автобуса".

Так и ребёнка могут выкинуть, на мороз?... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6912
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 15:18
#11
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Цитата:
drakon:
Так и ребёнка могут выкинуть, на мороз?..

Если водитель принципиальный то не выкинет и будет катать по маршруту
А если и ребенок принципиальный то будет молча кататься чтобы уроки прогулять
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9999
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 15:25
#12
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И все таки это жестоко по отношению к людям. 150 теньге многовато. Кризис, много проблем с деньгами, а тут еще придумали не раньше не позже всякие карты.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3052
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 16:20
#13
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Цитата:
Vit:
И все таки это жестоко по отношению к людям. 150 теньге многовато.

так дай бог 4 месяца как предупреждали. Где жестокость то?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
587
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 16:29
#14
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Я тоже не вижу коллапса, ездим на машине предприятия. Садишься в теплую машину и едешь с водителем.
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