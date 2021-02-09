Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40890
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 12:34
Водители ТОО "Костанайавтотранс" продолжили свою забастовку и сегодня, 9 февраля, вновь не вышли на работу. Однако в акимате Костаная пока не считают ситуацию критичной.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10949
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 12:34
///особых конфликтов между водителями и пассажирами из-за повышения наличной платы за проезд до 150 тенге не было.//
а неособые были? и как разрешались?
вызывали полицию,
или говорили-ладно давай 80,но в следующий раз...?
а неособые были? и как разрешались?
вызывали полицию,
или говорили-ладно давай 80,но в следующий раз...?
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 12:45
Акимат сказал, усё - нормально...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.18
- Сообщений:
- 65
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 12:52
А пусть бы аким в Тобыл сьездил и нашел хоть один 102 маршрут
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7220
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 12:56
Цитата:
Ну так из теплой машины и не почувствовать коллапс. Надо было постоять минут -цать ... с ребенком.
Еще раз. Просьба. ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ и АКИМАТОМ РЕАЛЬНЫЙ график движения ( начало, окончание, интервал, кол-во автобусов) КАЖДОГО маршрута. Людям проследить будет намного легче, чем чиновниками "проезжающим по городу".
Цитата:
ща, к вечеру в истаграме отпишутся конфликтующие, узнаем чем дело кончилось)
[Исправлено: yudjin, 09.02.2021 - 12:58]
Утром я проехал по городу, не видел транспортного коллапса
Ну так из теплой машины и не почувствовать коллапс. Надо было постоять минут -цать ... с ребенком.
Еще раз. Просьба. ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ и АКИМАТОМ РЕАЛЬНЫЙ график движения ( начало, окончание, интервал, кол-во автобусов) КАЖДОГО маршрута. Людям проследить будет намного легче, чем чиновниками "проезжающим по городу".
Цитата:
особых конфликтов между водителями и пассажирами из-за повышения наличной платы за проезд до 150 тенге не было.
ща, к вечеру в истаграме отпишутся конфликтующие, узнаем чем дело кончилось)
[Исправлено: yudjin, 09.02.2021 - 12:58]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 648
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 13:16
Цитата:
Позже о конфликте сообщил наш корреспондент:
"В 11 маршруте мужчина отказывался платить наличными больше 80 тенге. Требовал показать приказ, которым это утверждено. Водитель сказал: "Звоните в 109, тариф утверждён и действует. И либо платите, либо выходите", так как он принципиально никуда не поедет. Мужчина в ответ заявил, что он принципиально никуда не выйдет. Так и стояли. Пассажиры в автобусе порывались выйти, но водитель не поддался. Закончилось все, когда один из пассажиров-мужчин не вытерпел и стал давать деньги водителю деньги, чтобы заплатить за скандалиста. Водитель деньги не брал. Ну и тогда скандалист все же вышел из автобуса".
alex_60:
а неособые были? и как разрешались?
а неособые были? и как разрешались?
Позже о конфликте сообщил наш корреспондент:
"В 11 маршруте мужчина отказывался платить наличными больше 80 тенге. Требовал показать приказ, которым это утверждено. Водитель сказал: "Звоните в 109, тариф утверждён и действует. И либо платите, либо выходите", так как он принципиально никуда не поедет. Мужчина в ответ заявил, что он принципиально никуда не выйдет. Так и стояли. Пассажиры в автобусе порывались выйти, но водитель не поддался. Закончилось все, когда один из пассажиров-мужчин не вытерпел и стал давать деньги водителю деньги, чтобы заплатить за скандалиста. Водитель деньги не брал. Ну и тогда скандалист все же вышел из автобуса".
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 129
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 13:17
проехал,посмотрел в окно.да не всё нормально,коллапса нет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.15
- Сообщений:
- 38
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 13:22
Не было коллапса? Я например 30 минут ждал 18 маршрут, чтобы уехать на работу
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10949
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 13:23
Цитата:
Тобыл-это другой город. городище так сказать.
там свой аким.
Аким города Костанай к городу Тобыл
никакого отношения не имеет.
Fasd:
А пусть бы аким в Тобыл сьездил и нашел хоть один 102 маршрут
А пусть бы аким в Тобыл сьездил и нашел хоть один 102 маршрут
Тобыл-это другой город. городище так сказать.
там свой аким.
Аким города Костанай к городу Тобыл
никакого отношения не имеет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13677
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 13:40
Цитата:
18-й никогда не отличался надёжностью. Чуть заморозки - его можно по 20-30 минут ждать. Мне, несмотря на то что до остановки 18 было гораздо ближе, ходил всегда на 13-й.
Serg_Jyk:
Я например 30 минут ждал 18 маршрут, чтобы уехать на работу
Я например 30 минут ждал 18 маршрут, чтобы уехать на работу
18-й никогда не отличался надёжностью. Чуть заморозки - его можно по 20-30 минут ждать. Мне, несмотря на то что до остановки 18 было гораздо ближе, ходил всегда на 13-й.
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 14:33
Цитата:
Так и ребёнка могут выкинуть, на мороз?...
Тимур Гафуров:
Ну и тогда скандалист все же вышел из автобуса".
Ну и тогда скандалист все же вышел из автобуса".
Так и ребёнка могут выкинуть, на мороз?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6912
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 15:18
Цитата:
Если водитель принципиальный то не выкинет и будет катать по маршруту
А если и ребенок принципиальный то будет молча кататься чтобы уроки прогулять
drakon:
Так и ребёнка могут выкинуть, на мороз?..
Так и ребёнка могут выкинуть, на мороз?..
Если водитель принципиальный то не выкинет и будет катать по маршруту
А если и ребенок принципиальный то будет молча кататься чтобы уроки прогулять
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9999
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 15:25
И все таки это жестоко по отношению к людям. 150 теньге многовато. Кризис, много проблем с деньгами, а тут еще придумали не раньше не позже всякие карты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3052
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 16:20
Цитата:
так дай бог 4 месяца как предупреждали. Где жестокость то?
Vit:
И все таки это жестоко по отношению к людям. 150 теньге многовато.
И все таки это жестоко по отношению к людям. 150 теньге многовато.
так дай бог 4 месяца как предупреждали. Где жестокость то?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 587
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 16:29
Я тоже не вижу коллапса, ездим на машине предприятия. Садишься в теплую машину и едешь с водителем.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать