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≡ "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40890
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 12:34
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Водители ТОО "Костанайавтотранс" продолжили свою забастовку и сегодня, 9 февраля, вновь не вышли на работу. Однако в акимате Костаная пока не считают ситуацию критичной.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10947
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 12:34
#1
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///особых конфликтов между водителями и пассажирами из-за повышения наличной платы за проезд до 150 тенге не было.//

а неособые были? и как разрешались?
вызывали полицию,
или говорили-ладно давай 80,но в следующий раз...?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21091
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 12:45
#2
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Акимат сказал, усё - нормально... :lol: ;-)
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Fasd
* Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
65
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 12:52
#3
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А пусть бы аким в Тобыл сьездил и нашел хоть один 102 маршрут
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7220
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 12:56
#4
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Цитата:
Утром я проехал по городу, не видел транспортного коллапса

Ну так из теплой машины и не почувствовать коллапс. Надо было постоять минут -цать ... с ребенком.
Еще раз. Просьба. ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ и АКИМАТОМ РЕАЛЬНЫЙ график движения ( начало, окончание, интервал, кол-во автобусов) КАЖДОГО маршрута. Людям проследить будет намного легче, чем чиновниками "проезжающим по городу".

Цитата:
особых конфликтов между водителями и пассажирами из-за повышения наличной платы за проезд до 150 тенге не было.

ща, к вечеру в истаграме отпишутся конфликтующие, узнаем чем дело кончилось)

[Исправлено: yudjin, 09.02.2021 - 12:58]
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
648
"Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне забастовки водителей автобусов №2 и №13
Отправлено: 09.02.21 - 13:16
#5
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Цитата:
alex_60:
а неособые были? и как разрешались?

Позже о конфликте сообщил наш корреспондент:
"В 11 маршруте мужчина отказывался платить наличными больше 80 тенге. Требовал показать приказ, которым это утверждено. Водитель сказал: "Звоните в 109, тариф утверждён и действует. И либо платите, либо выходите", так как он принципиально никуда не поедет. Мужчина в ответ заявил, что он принципиально никуда не выйдет. Так и стояли. Пассажиры в автобусе порывались выйти, но водитель не поддался. Закончилось все, когда один из пассажиров-мужчин не вытерпел и стал давать деньги водителю деньги, чтобы заплатить за скандалиста. Водитель деньги не брал. Ну и тогда скандалист все же вышел из автобуса".
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а
* андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
129
Re: "Коллапса не видел" - Акимат Костаная о втором дне...
Отправлено: 09.02.21 - 13:17
#6
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проехал,посмотрел в окно.да не всё нормально,коллапса нет. 8-)
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