Отправлено: - 12:56

Утром я проехал по городу, не видел транспортного коллапса

особых конфликтов между водителями и пассажирами из-за повышения наличной платы за проезд до 150 тенге не было.

[Исправлено: yudjin, 09.02.2021 - 12:58]

Цитата:Ну так из теплой машины и не почувствовать коллапс. Надо было постоять минут -цать ... с ребенком.Еще раз. Просьба. ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ и АКИМАТОМ РЕАЛЬНЫЙ график движения ( начало, окончание, интервал, кол-во автобусов) КАЖДОГО маршрута. Людям проследить будет намного легче, чем чиновниками "проезжающим по городу".Цитата:ща, к вечеру в истаграме отпишутся конфликтующие, узнаем чем дело кончилось)