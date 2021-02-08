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≡ «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40890
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 08.02.21 - 21:06
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- Хочу обратиться к бастующим водителям! - сказал Мусин. - Может быть, они одумаются и завтра выйдут на линии. По маршруту № 7 сегодня вышел только 1 автобус. Если эта компания не решит вопрос самостоятельно, то мы решим вопрос за них.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6908
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 09.02.21 - 11:56
#30
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Цитата:
ACROS:
Я, точно знаю

Ну вопрос и к вам вы бухгалтер или экономист на автопредприятии?)
Цитата:
peshexod:
Надо было давно выплачивать, а теперь некоторые перевозчики обнищали.

Надо было давно не кобенится а соглашаться на установку валидаторов,то уже и дотации были бы давно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1531
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 09.02.21 - 12:03
#31
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Цитата:
abaika95:
вопрос и к вам вы бухгалтер


Родственница, в одном из автопредприятий, работает счётным работником.
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