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≡ Темп прироста заболеваемости КВИ остается прежним при снижении числа заболевших в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40890
Темп прироста заболеваемости КВИ остается прежним при снижении числа заболевших в Костанайской области
Отправлено: 09.02.21 - 12:00
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8 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 80 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Таким же последний показатель был 5-7 февраля.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1531
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ остается прежним при...
Отправлено: 09.02.21 - 12:00
#1
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Цитата://59 пациентов обследованы по самообращению,//

Как то всё обыденно: без помпы, без фотографии в СМИ, без усиленных нарядов полиции, без металических решёток, без завариваний дверей - скучно стало, господа. Почти, по Герцену: "....что там у вас, на родине - да, скучно: воруют и пьют, пьют и воруют..."

Интересно:
в областном штабе будет статистика - количество привитых, в том числе:
а)российской
б) дальнего зарубежья.??
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