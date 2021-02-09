Re: Темп прироста заболеваемости КВИ остается прежним при...

Отправлено: - 12:00

Цитата://59 пациентов обследованы по самообращению,//



Как то всё обыденно: без помпы, без фотографии в СМИ, без усиленных нарядов полиции, без металических решёток, без завариваний дверей - скучно стало, господа. Почти, по Герцену: "....что там у вас, на родине - да, скучно: воруют и пьют, пьют и воруют..."



Интересно:

в областном штабе будет статистика - количество привитых, в том числе:

а)российской

б) дальнего зарубежья.??