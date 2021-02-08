Отправлено: - 11:56

ACROS:

Я, точно знаю

peshexod:

Надо было давно выплачивать, а теперь некоторые перевозчики обнищали.

Цитата:Ну вопрос и к вам вы бухгалтер или экономист на автопредприятии?)Цитата:Надо было давно не кобенится а соглашаться на установку валидаторов,то уже и дотации были бы давно