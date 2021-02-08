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«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40890
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 08.02.21 - 21:06
- Хочу обратиться к бастующим водителям! - сказал Мусин. - Может быть, они одумаются и завтра выйдут на линии. По маршруту № 7 сегодня вышел только 1 автобус. Если эта компания не решит вопрос самостоятельно, то мы решим вопрос за них.
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Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 09.02.21 - 07:57
Цитата:
Он ещё работает? А как продвигаются дела с его подчинёнными?
В отставку никто не хочет?
с водителями встретился аким Костаная Кайрат Ахметов, но убедить забастовщиков не получилось.
Он ещё работает? А как продвигаются дела с его подчинёнными?
В отставку никто не хочет?
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 09.02.21 - 08:05
Цитата:
Почему маска нос не закрывает?
руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН, комментируя отсутствие на маршрутах автобусов ТОО «Костанайавтотранс».
Почему маска нос не закрывает?
(Уважаемые пользователи)
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- 7220
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 09.02.21 - 09:23
Цитата:
Помни! Закон "Лапша Архимеда": А ты говори так, никто проверять не будет!
Лопатой- не лопатой, но водители всегда имели деньги. Патамушта...неконтролируемая наличка была.
А тут решили из тени вывести доход, так конечно протест будет.
Цитата:
Не думаю. Акимат стал заложником: с одной стороны нищающего народа, с другой - нерадивых перевозчиков. Начали думать, ищут варианты.
Если верить чиновникам, то дотации будут. На это же уже согласилась пара МЕСТНЫХ более добропорядочных автопарков, которые действительно думают и о своем бизнесе, и о пассажирах. Появится еще один такой же... с приличным автопарком, с соблюдением правил и условий... Да флаг в руки! А оставшиеся не удел водители Костанайавтотранс, ТТС, СТА с радостью, думаю, туда пойдут работать.
Добринцофф:
А почему тогда в автопарках дефицит водителей?Они же там деньги лопатой гребут
А почему тогда в автопарках дефицит водителей?Они же там деньги лопатой гребут
Помни! Закон "Лапша Архимеда": А ты говори так, никто проверять не будет!
Лопатой- не лопатой, но водители всегда имели деньги. Патамушта...неконтролируемая наличка была.
А тут решили из тени вывести доход, так конечно протест будет.
Цитата:
peshexod:
Так же существует мнение, что исполнительная власть специально топит местного перевозчика не давая повышать тариф ссылаясь на социальную значимость услуги и при этом не дотируя его. Парадокс или схема?
Так же существует мнение, что исполнительная власть специально топит местного перевозчика не давая повышать тариф ссылаясь на социальную значимость услуги и при этом не дотируя его. Парадокс или схема?
Не думаю. Акимат стал заложником: с одной стороны нищающего народа, с другой - нерадивых перевозчиков. Начали думать, ищут варианты.
Если верить чиновникам, то дотации будут. На это же уже согласилась пара МЕСТНЫХ более добропорядочных автопарков, которые действительно думают и о своем бизнесе, и о пассажирах. Появится еще один такой же... с приличным автопарком, с соблюдением правил и условий... Да флаг в руки! А оставшиеся не удел водители Костанайавтотранс, ТТС, СТА с радостью, думаю, туда пойдут работать.
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 09.02.21 - 10:07
Цитата:
Вся первопричина этой вакханалий, в том что: ЖАДНЫЕ до денег, владельцы автобусов, платят своим наёмным работникам ЧЁРНУЮ зарплату ( во первых- небольшое количество официально, во вторых молчаливо и негласно разрешают остаток "добирать" через медяки и серебро).
Для чего он идёт работать: водитель априори нанимается НЕ ТЫРИТЬ мелочь у хозяина, а что бы кормить семью, вырастить детей, дать им образование и прочее.
Установи водителю - "белую"зарплату в 350 000-500 000 тенге: завтра отбоя не будет и воровать НИКОМУ не надо. Человек знает: что у него хорошая зарплата и будущая пенсия обеспечена.
А сейчас они не в курсе как им работать с валидаторами, будет ли им хорошая зарплата,какое их вообще будущее, они же не в курсе - что на общественный транспорт положены гос. субсидий, а жадные хозяева вряд ли им скажут сколько они получат и получают субсидии, они же им приводят только свои ЗАТРАТЫ.
Вот из-за этого и всё идёт.
Тут и "косяк" акиматовских работников: - надо идти в народ(водителей) - рассказывать всю правду с цифрами на руках - а они упёрлись - не наше дело, мол,это дело работодателя, как будто они не ХОЗЯЕВА города, а некое бесплатное приложение к этому городу.
Одним словом - временщики, бездушные люди.
yudjin:
действительно думают и о своем бизнесе, и о пассажирах.
действительно думают и о своем бизнесе, и о пассажирах.
Вся первопричина этой вакханалий, в том что: ЖАДНЫЕ до денег, владельцы автобусов, платят своим наёмным работникам ЧЁРНУЮ зарплату ( во первых- небольшое количество официально, во вторых молчаливо и негласно разрешают остаток "добирать" через медяки и серебро).
Для чего он идёт работать: водитель априори нанимается НЕ ТЫРИТЬ мелочь у хозяина, а что бы кормить семью, вырастить детей, дать им образование и прочее.
Установи водителю - "белую"зарплату в 350 000-500 000 тенге: завтра отбоя не будет и воровать НИКОМУ не надо. Человек знает: что у него хорошая зарплата и будущая пенсия обеспечена.
А сейчас они не в курсе как им работать с валидаторами, будет ли им хорошая зарплата,какое их вообще будущее, они же не в курсе - что на общественный транспорт положены гос. субсидий, а жадные хозяева вряд ли им скажут сколько они получат и получают субсидии, они же им приводят только свои ЗАТРАТЫ.
Вот из-за этого и всё идёт.
Тут и "косяк" акиматовских работников: - надо идти в народ(водителей) - рассказывать всю правду с цифрами на руках - а они упёрлись - не наше дело, мол,это дело работодателя, как будто они не ХОЗЯЕВА города, а некое бесплатное приложение к этому городу.
Одним словом - временщики, бездушные люди.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
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- 13676
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 09.02.21 - 10:23
Цитата:
Ну не скажи. Белая зарплата 350 тысяч - это 35 тысяч пенсионных и 27250 налогов. А водителю 60 тысяч не лишние - он предпочтёт серую зарплату с белой частью в 42500, которая налогом не облагается. А о будущем мало кто думает
.Цитата:
Да в СМИ пережёвывали уже всё по нескольку раз. Сомневаюсь что водители это без внимания оставляли.А дело это и правда работодателя, иначе можно обвинить акимат во вмешательства в дела бизнеса.
ACROS:
Установи водителю - "белую"зарплату в 350 000-500 000 тенге: завтра отбоя не будет и воровать НИКОМУ не надо
Установи водителю - "белую"зарплату в 350 000-500 000 тенге: завтра отбоя не будет и воровать НИКОМУ не надо
Ну не скажи. Белая зарплата 350 тысяч - это 35 тысяч пенсионных и 27250 налогов. А водителю 60 тысяч не лишние - он предпочтёт серую зарплату с белой частью в 42500, которая налогом не облагается. А о будущем мало кто думает
.Цитата:
ACROS:
надо идти в народ(водителей) - рассказывать всю правду с цифрами на руках - а они упёрлись - не наше дело, мол,это дело работодателя
надо идти в народ(водителей) - рассказывать всю правду с цифрами на руках - а они упёрлись - не наше дело, мол,это дело работодателя
Да в СМИ пережёвывали уже всё по нескольку раз. Сомневаюсь что водители это без внимания оставляли.А дело это и правда работодателя, иначе можно обвинить акимат во вмешательства в дела бизнеса.
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 09.02.21 - 10:33
Цитата:
Если бы готовили место под своего перевозчика давно бы уже подготовили)
Не надо искать черную кошку в темной комнате когда ее там нет)
Жадные владельцы не платят в полной мере водителям потомучто дотаций нет и грозятся поднять тариф
Водители начинают подворовывать из проезда
Всех это пока устраивало
Акимату надо выплачивать дотации чтобы не подняли тариф но надо проверить а сколько вообще у нас льготников? Вводят валидаторы
И тут жадные владельцы и водители понимают что им это вообще не упало показывать натуральный пассажиропоток
И все вылилось во что вылилось)
Кто виноват? И что делать?
peshexod:
Так же существует мнение, что исполнительная власть специально топит местного перевозчика не давая повышать тариф ссылаясь на социальную значимость услуги и при этом не дотируя его. Парадокс или схема? Есть причины полагать, готовят место под «своего переводчика» и опять же под соусом благодетеля исполнительная власть организует и финансирование, и «шоколадный лизинг», и наконец то дотации
Так же существует мнение, что исполнительная власть специально топит местного перевозчика не давая повышать тариф ссылаясь на социальную значимость услуги и при этом не дотируя его. Парадокс или схема? Есть причины полагать, готовят место под «своего переводчика» и опять же под соусом благодетеля исполнительная власть организует и финансирование, и «шоколадный лизинг», и наконец то дотации
Если бы готовили место под своего перевозчика давно бы уже подготовили)
Не надо искать черную кошку в темной комнате когда ее там нет)
Жадные владельцы не платят в полной мере водителям потомучто дотаций нет и грозятся поднять тариф
Водители начинают подворовывать из проезда
Всех это пока устраивало
Акимату надо выплачивать дотации чтобы не подняли тариф но надо проверить а сколько вообще у нас льготников? Вводят валидаторы
И тут жадные владельцы и водители понимают что им это вообще не упало показывать натуральный пассажиропоток
И все вылилось во что вылилось)
Кто виноват? И что делать?
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 09.02.21 - 10:34
Цитата:
Имеет ПРАВО - это всё делается на деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, значит они имеют право вмешиваться: есть фин.контроль, есть гос.аудит.
Всё как обычно, упирается, как говаривал М.Задорнов - "...в бабках, в их количестве..." И водителей и хозяев и бюджета.
Victor Yang:
обвинить акимат во вмешательства в дела бизнеса.
обвинить акимат во вмешательства в дела бизнеса.
Имеет ПРАВО - это всё делается на деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, значит они имеют право вмешиваться: есть фин.контроль, есть гос.аудит.
Всё как обычно, упирается, как говаривал М.Задорнов - "...в бабках, в их количестве..." И водителей и хозяев и бюджета.
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 09.02.21 - 10:36
Цитата:
При такой зарплате тариф на проезд должен быть примерно в 300 тенге)
Чтобы тариф остался на прежнем и зарплату водителям поднять надо отследить пассажиропоток ради дотаций путем установки валидаторов
Но водители против валидаторов
Парадокс))
Сами себе руку пилят и кричат помогите!!!!
ACROS:
Установи водителю - "белую"зарплату в 350 000-500 000 тенге: завтра отбоя не будет и воровать НИКОМУ не надо.
Установи водителю - "белую"зарплату в 350 000-500 000 тенге: завтра отбоя не будет и воровать НИКОМУ не надо.
При такой зарплате тариф на проезд должен быть примерно в 300 тенге)
Чтобы тариф остался на прежнем и зарплату водителям поднять надо отследить пассажиропоток ради дотаций путем установки валидаторов
Но водители против валидаторов
Парадокс))
Сами себе руку пилят и кричат помогите!!!!
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 09.02.21 - 10:43
Сытые коты в лице всяких чиновников хотят командовать над работягами, как правильно надо работать, причем этим жирным котам наплевать на водителей, у них работа крутить баранку и кормить семью, причем сей труд должно быть достойно оплачено, не меньше триста тысяч! Так жирные котЫ хотят и работу кассира навесить на работяг, да так чтоб не воровали, причем сесть за стол переговоров им недосуг, они угрожают санкциями. Тогда пусть сами крутят баранку, мужик всегда найдет работу
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 09.02.21 - 10:49
[iэ проезд должен быть примерно в 300 тенге)
[/i]
все знает абайка, везде сунет нос, а дотацию с акимата никак нельзя , потому что жирным котам ничего не достанется. Рудный опять шумит. Коты задумали за сорок лямов купить десять микрофонов для онлайн- общения, то бишь конференции. Мало триста лямов потерялись , никто не знает как их вернуть с колеса, так по новому опять мутят-крутят, никак не нажрутся
[/i]
все знает абайка, везде сунет нос, а дотацию с акимата никак нельзя , потому что жирным котам ничего не достанется. Рудный опять шумит. Коты задумали за сорок лямов купить десять микрофонов для онлайн- общения, то бишь конференции. Мало триста лямов потерялись , никто не знает как их вернуть с колеса, так по новому опять мутят-крутят, никак не нажрутся
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 09.02.21 - 11:15
Цитата:
Надо было давно выплачивать, а теперь некоторые перевозчики обнищали.
Или надо было разрешить поднять тариф раньше, но власти боятся непопулярных мер, хотя при этом разбазаривают деньги на покраску столбов и прочую хрень.
abaika95:
Акимату надо выплачивать дотации чтобы не подняли тариф
Акимату надо выплачивать дотации чтобы не подняли тариф
Надо было давно выплачивать, а теперь некоторые перевозчики обнищали.
Или надо было разрешить поднять тариф раньше, но власти боятся непопулярных мер, хотя при этом разбазаривают деньги на покраску столбов и прочую хрень.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 425
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 09.02.21 - 11:23
У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут?
Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов
-И локти заплатил.
Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
Что долго думать тут?
Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов
-И локти заплатил.
Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 09.02.21 - 11:28
Цитата:
Вам никто не мешает отправить запрос от своего имени, имени налогоплательщика, по этому поводу на имя секретаря гор.маслихата и по закону он вам ОБЯЗАН ответить и с приложением всех цифр: сколько выделено на пассажироперевозки. У них это заложено в гор.бюджете.
А решать практические вопросы с хозяевами и водителями - это прерогатива местной исполнительной власти, за это они и получают зарплату.
yudjin:
Ау, депутаты..
Ау, депутаты..
Вам никто не мешает отправить запрос от своего имени, имени налогоплательщика, по этому поводу на имя секретаря гор.маслихата и по закону он вам ОБЯЗАН ответить и с приложением всех цифр: сколько выделено на пассажироперевозки. У них это заложено в гор.бюджете.
А решать практические вопросы с хозяевами и водителями - это прерогатива местной исполнительной власти, за это они и получают зарплату.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10947
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 09.02.21 - 11:31
а откуда цифра 300 зп возникла? почемуне 500 или 800?
неделю назад была забастовка водителей автобусов в Чимкенте.
начиналось так
//— Получаю 150 тысяч тенге в месяц. На руки выдают 120 тысяч. Кондукторы получают еще меньше. У них зарплата 70 тысяч, и то нормально не выдают. Мы не против платежных карт, но пусть установят четкую зарплату водителям, увеличат ее. Пусть уберут план. Пусть улучшат условия, — говорит один из водителей Азаттыку. Не вышедшие в рейсы водители утверждают, что работодатель не выполняет своих обязательств по мойке автобусов и обеспечению сотрудников обедами.//
на следующий день.
//— Повышение зарплат зависит от доходов компании. Сегодня в силу таких обстоятельств повысили зарплату водителей до 200 тысяч тенге. Кондукторам назначили зарплату в 100 тысяч тенге. Есть и несогласившиеся с этим. Но повысить еще не позволяет экономическое положение компании//
при этом за год обновили парк полностью.
//ежедневно предприятие выпускает на обслуживание 22 рейсов по городу 250 автобусов. В компании трудится более 500 человек. За последние год автобусный парк компании был обновлен полностью//
при этом о дотациях
речи вообще не идет.
[Исправлено: alex_60, 09.02.2021 - 11:32]
неделю назад была забастовка водителей автобусов в Чимкенте.
начиналось так
//— Получаю 150 тысяч тенге в месяц. На руки выдают 120 тысяч. Кондукторы получают еще меньше. У них зарплата 70 тысяч, и то нормально не выдают. Мы не против платежных карт, но пусть установят четкую зарплату водителям, увеличат ее. Пусть уберут план. Пусть улучшат условия, — говорит один из водителей Азаттыку. Не вышедшие в рейсы водители утверждают, что работодатель не выполняет своих обязательств по мойке автобусов и обеспечению сотрудников обедами.//
на следующий день.
//— Повышение зарплат зависит от доходов компании. Сегодня в силу таких обстоятельств повысили зарплату водителей до 200 тысяч тенге. Кондукторам назначили зарплату в 100 тысяч тенге. Есть и несогласившиеся с этим. Но повысить еще не позволяет экономическое положение компании//
при этом за год обновили парк полностью.
//ежедневно предприятие выпускает на обслуживание 22 рейсов по городу 250 автобусов. В компании трудится более 500 человек. За последние год автобусный парк компании был обновлен полностью//
при этом о дотациях
речи вообще не идет.
[Исправлено: alex_60, 09.02.2021 - 11:32]
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 09.02.21 - 11:37
Цитата:
Откуда вы это знаете: вы же не видели калькуляцию РЕАЛЬНОЙ себестоимости одного рейса или проезда, вы что бухгалтер и экономист автопредприятия??
Я, точно знаю: что зарплату в 350 000-500 000 тенге - любой хозяин может установить , как говориться, в "лёгкую", не поднимаю тарифа.
Это прежде всего: БИЗНЕС и МАРЖА там не просто хорошая, а ХОРОШАЯ.
Альтруистов - там НЕТ, одни ВОЛКИ.
abaika95:
При такой зарплате тариф на проезд должен быть примерно в 300 тенге)
При такой зарплате тариф на проезд должен быть примерно в 300 тенге)
Откуда вы это знаете: вы же не видели калькуляцию РЕАЛЬНОЙ себестоимости одного рейса или проезда, вы что бухгалтер и экономист автопредприятия??
Я, точно знаю: что зарплату в 350 000-500 000 тенге - любой хозяин может установить , как говориться, в "лёгкую", не поднимаю тарифа.
Это прежде всего: БИЗНЕС и МАРЖА там не просто хорошая, а ХОРОШАЯ.
Альтруистов - там НЕТ, одни ВОЛКИ.
-
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