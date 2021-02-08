Отправлено: - 09:23

Добринцофф:

А почему тогда в автопарках дефицит водителей?Они же там деньги лопатой гребут

peshexod:

Так же существует мнение, что исполнительная власть специально топит местного перевозчика не давая повышать тариф ссылаясь на социальную значимость услуги и при этом не дотируя его. Парадокс или схема?

Цитата:Помни! Закон "Лапша Архимеда": А ты говори так, никто проверять не будет!Лопатой- не лопатой, но водители всегда имели деньги. Патамушта...неконтролируемая наличка была.А тут решили из тени вывести доход, так конечно протест будет.Цитата:Не думаю. Акимат стал заложником: с одной стороны нищающего народа, с другой - нерадивых перевозчиков. Начали думать, ищут варианты.Если верить чиновникам, то дотации будут. На это же уже согласилась пара МЕСТНЫХ более добропорядочных автопарков, которые действительно думают и о своем бизнесе, и о пассажирах. Появится еще один такой же... с приличным автопарком, с соблюдением правил и условий... Да флаг в руки! А оставшиеся не удел водители Костанайавтотранс, ТТС, СТА с радостью, думаю, туда пойдут работать.