Отправлено: - 22:08

Ранее вы планировали вводить карточки разных цветов. Вы отказались от этой идеи? - Мы не отказывались. Почему это произошло? Карты для пенсионеров и детей выпускает Казпочта.

выдвинуты требования не поднимать оплату наличкой до 150 тенге. Есть в ответ аналитика.

То, что дело в банальном сокрытии бабла - это америки не открыли. Это же понятно с первого дня было. И те, кто до сих пор противится под разными причинами ставить валидаторы, тот всю воду и мутит.Цитата:Ну что же всё ходить вокруг да около. Что стены и присутствие начальника ЖКХ не позволяет сказать, что акимат подписал мораторий с не выгодными и неудобными картами Казпочты, которые должны быть ЛЬГОТНЫМИ по идее. Не подумавши али по своим причинам, не понятно.Сегодня, кстати, ребенок с тренировок ехал на "3-ке", расплачивался картой Казпочты. Первый раз не считалась, чуть дольше надо приложить. Оплата прошла. Посмотрел в личном кабинете на сайте почты, 40 тн. списалось.Цитата:То, что далее чиновник приводит цифры по сборам, хорошо, НО ПОЧЕМУ 150 так и не ответил. Мущинский может туда что угодно заложить, есть ли компетентные независимые расчеты?