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≡ «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40888
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 08.02.21 - 21:06
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- Хочу обратиться к бастующим водителям! - сказал Мусин. - Может быть, они одумаются и завтра выйдут на линии. По маршруту № 7 сегодня вышел только 1 автобус. Если эта компания не решит вопрос самостоятельно, то мы решим вопрос за них.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4564
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 08.02.21 - 21:06
#1
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Цитата:
У каждого человека осталось своё мнение. Мы ни с кем не планируем расторгать договоры или увольнять, потому что заменить их мы не можем. У всех перевозчиков есть огромный дефицит кадров.

Источник:

если так, как говорит - Молодцы! Людей надо слышать и искать выход, а не использовать угрозы "увольнения"... .
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
128
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 08.02.21 - 21:45
#2
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ответа я не услышал.муть одна.

[Исправлено: андрей 117, 08.02.2021 - 21:46]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
109
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 08.02.21 - 21:57
#3
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Но доход скрывают и ещё как скрывают! Водители работают но перед пенсией увольняются потому что работодатели скрывают свой доход что бы не оплачивать налоговые отчисления и выплачивают пенсионные отчисления чуть больше от минималки. И ведь об этом все знают.Думаю что выявление доходов дело времени.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7218
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 08.02.21 - 22:08
#4
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То, что дело в банальном сокрытии бабла - это америки не открыли. Это же понятно с первого дня было. И те, кто до сих пор противится под разными причинами ставить валидаторы, тот всю воду и мутит.

Цитата:
Ранее вы планировали вводить карточки разных цветов. Вы отказались от этой идеи? - Мы не отказывались. Почему это произошло? Карты для пенсионеров и детей выпускает Казпочта.

Ну что же всё ходить вокруг да около. Что стены и присутствие начальника ЖКХ не позволяет сказать, что акимат подписал мораторий с не выгодными и неудобными картами Казпочты, которые должны быть ЛЬГОТНЫМИ по идее. Не подумавши али по своим причинам, не понятно.

Сегодня, кстати, ребенок с тренировок ехал на "3-ке", расплачивался картой Казпочты. Первый раз не считалась, чуть дольше надо приложить. Оплата прошла. Посмотрел в личном кабинете на сайте почты, 40 тн. списалось.

Цитата:
выдвинуты требования не поднимать оплату наличкой до 150 тенге. Есть в ответ аналитика.

То, что далее чиновник приводит цифры по сборам, хорошо, НО ПОЧЕМУ 150 так и не ответил. Мущинский может туда что угодно заложить, есть ли компетентные независимые расчеты?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13674
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 08.02.21 - 22:11
#5
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Цитата:
Также они требуют отменить вход в автобус через переднюю дверь и выход через заднюю

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Писал уже несколько раз - напишу ещё. Не нужно заморачиваться насчет дверей. Действительно - не всегда на улице можно деньги приготовить. Зашел - протиснулся к водителю - заплатил. Дайте пассажиру время приготовить деньги! Деньги (карточку) можно передать через других людей. Тем более что часть пассажиров всё равно будет входить через переднюю дверь. Единственное условие поставить - оплата должна быть почти сразу после посадки, иначе может зайти контролер и оштрафовать безбилетника.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13674
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 08.02.21 - 22:13
#6
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Цитата:
yudjin:
акимат подписал мораторий

Наверное, меморандум? :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7218
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 08.02.21 - 22:15
#7
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Цитата:
огласно договору, считается ситуация, при которой график движения нарушен на 70%.

А можно предоставить в СМИ прописанные графики движения с интервалами, началом и окончанием работы ВСЕХ городских маршрутов в будни и выходные. РЕАЛЬНЫХ, а не тех, которые в бумажках значатся. Люди должны знать сколько им мёрзнуть.

Да и еще хотелось бы знать, почему недавно выбранные депутаты ГОРОДСКОГО маслихата, которые по идее за народ должны переживать, как всегда в стороне и не при делах набрав в рот воды отмалчиваются. Они настолько загружены, им это не интересно, что-то мешает помочь в непростой ситуации, не хватает чего-то? Ау, депутаты....
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7218
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 08.02.21 - 22:16
#8
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Цитата:
Victor Yang:
Наверное, меморандум?

ааа, ну да... хрен редьки не слаще... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6312
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 08.02.21 - 22:44
#9
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Цитата:
Victor Yang:
Единственное условие поставить - оплата должна быть почти сразу после посадки, иначе может зайти контролер и оштрафовать безбилетника.

Ну это нормальная практика. Почему то в Костанае плохо приживается. ;-)
Дайте водителю достойную ЗП и оставьте его без проблем с оплатой, но с возможностью оплатить у водителя.
И да перевозками должна одна организация заниматься. А не куча ИПешников в придачу. Организация рейсов должна быть построена на удобстве и сервисе для пассажиров, а не на заинтересованности водителя в сборе денег. Особенно если учитывать, что перевозки будут дотационными.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6312
«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 08.02.21 - 22:55
#10
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У нас даже если автобус, метро или ещё что пустым едет, водителя это не интересует. Главное соблюдение интервалов движения, а не количество пассажиров.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1138
Re: «Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей...
Отправлено: 08.02.21 - 23:32
#11
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На месте акимата нужно было бы озвучить общий размер рынка городских перевозок, доходы ТОО, доходы водителей, количество налогов, взимаемых до валидаторов и прогноз взимания после их ввода. Все же просчитывается и с цифрами всё виднее. Так сказать на вопросы смотреть поширше, а с людьми помягче.
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