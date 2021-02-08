«Они скрывают доход» - что ждёт бастующих водителей автобусов, рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 08.02.21 - 21:06
- Хочу обратиться к бастующим водителям! - сказал Мусин. - Может быть, они одумаются и завтра выйдут на линии. По маршруту № 7 сегодня вышел только 1 автобус. Если эта компания не решит вопрос самостоятельно, то мы решим вопрос за них. Читать новость
Но доход скрывают и ещё как скрывают! Водители работают но перед пенсией увольняются потому что работодатели скрывают свой доход что бы не оплачивать налоговые отчисления и выплачивают пенсионные отчисления чуть больше от минималки. И ведь об этом все знают.Думаю что выявление доходов дело времени.
То, что дело в банальном сокрытии бабла - это америки не открыли. Это же понятно с первого дня было. И те, кто до сих пор противится под разными причинами ставить валидаторы, тот всю воду и мутит.
Цитата:
Ранее вы планировали вводить карточки разных цветов. Вы отказались от этой идеи? - Мы не отказывались. Почему это произошло? Карты для пенсионеров и детей выпускает Казпочта.
Ну что же всё ходить вокруг да около. Что стены и присутствие начальника ЖКХ не позволяет сказать, что акимат подписал мораторий с не выгодными и неудобными картами Казпочты, которые должны быть ЛЬГОТНЫМИ по идее. Не подумавши али по своим причинам, не понятно.
Сегодня, кстати, ребенок с тренировок ехал на "3-ке", расплачивался картой Казпочты. Первый раз не считалась, чуть дольше надо приложить. Оплата прошла. Посмотрел в личном кабинете на сайте почты, 40 тн. списалось.
Цитата:
выдвинуты требования не поднимать оплату наличкой до 150 тенге. Есть в ответ аналитика.
То, что далее чиновник приводит цифры по сборам, хорошо, НО ПОЧЕМУ 150 так и не ответил. Мущинский может туда что угодно заложить, есть ли компетентные независимые расчеты?
Писал уже несколько раз - напишу ещё. Не нужно заморачиваться насчет дверей. Действительно - не всегда на улице можно деньги приготовить. Зашел - протиснулся к водителю - заплатил. Дайте пассажиру время приготовить деньги! Деньги (карточку) можно передать через других людей. Тем более что часть пассажиров всё равно будет входить через переднюю дверь. Единственное условие поставить - оплата должна быть почти сразу после посадки, иначе может зайти контролер и оштрафовать безбилетника.
огласно договору, считается ситуация, при которой график движения нарушен на 70%.
А можно предоставить в СМИ прописанные графики движения с интервалами, началом и окончанием работы ВСЕХ городских маршрутов в будни и выходные. РЕАЛЬНЫХ, а не тех, которые в бумажках значатся. Люди должны знать сколько им мёрзнуть.
Да и еще хотелось бы знать, почему недавно выбранные депутаты ГОРОДСКОГО маслихата, которые по идее за народ должны переживать, как всегда в стороне и не при делах набрав в рот воды отмалчиваются. Они настолько загружены, им это не интересно, что-то мешает помочь в непростой ситуации, не хватает чего-то? Ау, депутаты....
Victor Yang: Единственное условие поставить - оплата должна быть почти сразу после посадки, иначе может зайти контролер и оштрафовать безбилетника.
Ну это нормальная практика. Почему то в Костанае плохо приживается. Дайте водителю достойную ЗП и оставьте его без проблем с оплатой, но с возможностью оплатить у водителя. И да перевозками должна одна организация заниматься. А не куча ИПешников в придачу. Организация рейсов должна быть построена на удобстве и сервисе для пассажиров, а не на заинтересованности водителя в сборе денег. Особенно если учитывать, что перевозки будут дотационными.
На месте акимата нужно было бы озвучить общий размер рынка городских перевозок, доходы ТОО, доходы водителей, количество налогов, взимаемых до валидаторов и прогноз взимания после их ввода. Все же просчитывается и с цифрами всё виднее. Так сказать на вопросы смотреть поширше, а с людьми помягче.
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