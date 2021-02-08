Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
800 млн на клуб и 1 млн на зарплату. Введут ли лимит на финансирование футбольных команд в Казахстане?
800 млн на клуб и 1 млн на зарплату. Введут ли лимит на финансирование футбольных команд в Казахстане?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать