Отправлено: - 16:10

abaika95:

Пражская библиотека была как пример откуда черпали вдохновение архитекторы,Путин в бассейне (спасибо кэп) это фотомонтаж и все это поняли как прикол,герб на воротах и сами ворота видны на куче рельных фото кроме компьютерной дизайн инсталляции

abaika95:

Обличил но власть не хочет брать во внимание факты,отбросим дворец там кроме дворца куча подробностей из 90ых годов,загуглите и вы Дело Путина много нового октроете для себя

abaika95:

Нууу незнаю спорно,тут тоже не работали или работали на выживших заводах и предприятиях как и в России,просто у нас моногородов может больше которые держались на одном предприятии

abaika95:

А никогда студентов насилу заставляют махать флажками в порыве любви к путину

Цитата:Как обгадиться на весь мир. Надо гостиничный комплекс Ротенберга выдать за дворец Путина. Снять это с дорогими дизайнерами на американской киностудии. Накрутить миллионы просмотров на Ютубе и пригнать кучу ботоферм в комментарии. Не зря всего 2% поверили в расследование.Цитата:Так это старый фейк.Цитата:Нет. Просто тут не было алкаша Ельцина который угробил страну.Цитата:Не знаю про студентов. Но последние флешмобы которые видел устраивали частные крупные компании. Если им так нравятся пусть проводят.P.S. Беда Навального в том, что он осознано стал предателем под видом борьбы с коррупцией. Последнее видео слитое в сеть где его правая рука с агентам ми 6 общается о финансировании говорит о том что чекисты с 2012 года знали что Навальный предатель.