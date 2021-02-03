Прогноз на 5 дней
небольшой снег-18°C
  • 749 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • З-ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
Страница 17 из 17«1...151617
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40888
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
Читать новость

viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
169
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 16:10
#240
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Пражская библиотека была как пример откуда черпали вдохновение архитекторы,Путин в бассейне (спасибо кэп) это фотомонтаж и все это поняли как прикол,герб на воротах и сами ворота видны на куче рельных фото кроме компьютерной дизайн инсталляции

Как обгадиться на весь мир. Надо гостиничный комплекс Ротенберга выдать за дворец Путина. Снять это с дорогими дизайнерами на американской киностудии. Накрутить миллионы просмотров на Ютубе и пригнать кучу ботоферм в комментарии. Не зря всего 2% поверили в расследование.

Цитата:
abaika95:
Обличил но власть не хочет брать во внимание факты,отбросим дворец там кроме дворца куча подробностей из 90ых годов,загуглите и вы Дело Путина много нового октроете для себя

Так это старый фейк.
Цитата:
abaika95:
Нууу незнаю спорно,тут тоже не работали или работали на выживших заводах и предприятиях как и в России,просто у нас моногородов может больше которые держались на одном предприятии

Нет. Просто тут не было алкаша Ельцина который угробил страну.
Цитата:
abaika95:
А никогда студентов насилу заставляют махать флажками в порыве любви к путину

Не знаю про студентов. Но последние флешмобы которые видел устраивали частные крупные компании. Если им так нравятся пусть проводят.

P.S. Беда Навального в том, что он осознано стал предателем под видом борьбы с коррупцией. Последнее видео слитое в сеть где его правая рука с агентам ми 6 общается о финансировании говорит о том что чекисты с 2012 года знали что Навальный предатель.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6904
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 19:19
#241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Любитель - самогона

Незнаю навальному и без самогона много че здоровье портит,то зелёнка в глаз то яд в трусы)
Цитата:
drakon:
ХАБАР - это желтушное СМИ? Понятно

Тот материал с выводом откуда ты сделал фото это желтушное СМИ а хабар обычный пропагандистский канал как и твой любимый Россия 24)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6904
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 19:23
#242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Надо гостиничный комплекс Ротенберга выдать за дворец Путина. Снять это с дорогими дизайнерами на американской киностудии. Накрутить миллионы просмотров на Ютубе и пригнать кучу ботоферм в комментарии. Не зря всего 2% поверили в расследование.

Гостиничный комплекс ротенберга в которой по всем схемам вкладывал Путин из своих загашников? Хорош друг)
И да кто это про 2% сказал? Опять околокремлевские блогеры?)
Цитата:
viktorian85:
Так это старый фейк.

Ааа и это уже фейк) ну и кто в разаблочителях?
Цитата:
viktorian85:
Нет. Просто тут не было алкаша Ельцина который угробил страну.

Так он общую страну угробил изначально Цитата:
viktorian85:
Не знаю про студентов. Но последние флешмобы которые видел устраивали частные крупные компании. Если им так нравятся пусть проводят.

Наврядле я думаю им это нравится
Позвонили сказали произвести акт патриотизма
Вот и производят)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21090
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 20:01
#243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абайка, ты это сильно - не волнуйся.
Сардце может - остаеовиться... :lol: ;-)
Бывает - такое... ;-) :oops:
Профайл
viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
169
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 20:12
#244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё в 2011 году фейк про дворец Путина писали. Сейчас просто американцы графику сделали. Опять фейк высунули. Как и фейк про кооператив озеро, про 200 млрд.долоаров у Путина в загашнике, Путин принял ислам, Путин сидит в бункере а с народом двойник встречается, дети Путина живут заграницей, Кабаева любовница Путина и т.д. Как правило школота на такие фейки только ведётся. Нормальные люди нет. Не зря америкосы по 300 млн.долларов выделяют на информационную войну. Деньги надо фейками отрабатывать :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6310
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 20:47
#245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:

Это практически всё бесполезно. Там видео про дворец Путина сначала доказательство, потом шутка. :lol:
Профайл
Страница 17 из 17«1...151617
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS