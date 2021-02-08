Отправлено: - 19:13

Добрый земледелец:

Зато был "жлезный занавес", через который выехать свободно могли только диссиденты. Это одна из причин, почему я считаю распад СССР - лучшим событием 20-го века.

Цитата:считатель блин. жлезный занавес.не жил в ссср но знаю.кто хотел тот ездил, ты мне сказки не рассказывай.иди сейчас на площадь с листом чистым бумаги, свобода же.сухарей с собой сразу возьми.