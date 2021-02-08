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≡ "Увеличиваем численность" - Очереди на "Кайраке" прокомментировали в ДГД Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40888
"Увеличиваем численность" - Очереди на "Кайраке" прокомментировали в ДГД Костанайской области
Отправлено: 08.02.21 - 11:11
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Фотографии автомобильных "пробок" в нейтральной зоне прислал "НГ" подписчик Анатолий. "Пограничники работают хорошо, а экспортный контроль больше издевается над людьми, - написал он. - Люди сутками не спят! И это происходит изо дня в день".
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
108
Re: "Увеличиваем численность" - Очереди на...
Отправлено: 08.02.21 - 11:11
#1
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Дармоеды,нафиг они там все нужны,издеваются над людьми
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4463
Re: "Увеличиваем численность" - Очереди на...
Отправлено: 08.02.21 - 11:48
#2
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Гнат, кто не справляется со своими обязанностями, выдумали причину и сидят дальше, а начальник где ихний, почему не принимаете меры?
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
65
Re: "Увеличиваем численность" - Очереди на...
Отправлено: 08.02.21 - 14:03
#3
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В СССР не было никакого Кайрака. Ездили по всему Советскому Союзу, свободно безо всяких ограничений ;-)
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
53
Re: "Увеличиваем численность" - Очереди на...
Отправлено: 08.02.21 - 18:28
#4
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Цитата:
гражданин СССР:
В СССР не было никакого Кайрака

Зато был "жлезный занавес", через который выехать свободно могли только диссиденты. Это одна из причин, почему я считаю распад СССР - лучшим событием 20-го века.
Цитата:
гражданин СССР:
свободно безо всяких ограничений

Даю подсказку. В доисторические времена вообще не было границ. Люди жили в пещерах и охотились на мамонтов. Не вижу рвения вернуться в эту эпоху.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1525
Re: "Увеличиваем численность" - Очереди на...
Отправлено: 08.02.21 - 18:43
#5
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Бекшин К. - кругом Бекшины.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10944
"Увеличиваем численность" - Очереди на "Кайраке" прокомментировали в ДГД Костанайской области
Отправлено: 08.02.21 - 19:13
#6
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Цитата:
Добрый земледелец:
Зато был "жлезный занавес", через который выехать свободно могли только диссиденты. Это одна из причин, почему я считаю распад СССР - лучшим событием 20-го века.



считатель блин. жлезный занавес.
не жил в ссср но знаю.
кто хотел тот ездил, ты мне сказки не рассказывай.
иди сейчас на площадь с листом чистым бумаги, свобода же.
сухарей с собой сразу возьми.
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
65
Re: "Увеличиваем численность" - Очереди на...
Отправлено: 08.02.21 - 19:55
#7
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Цитата:
Добрый земледелец:
Зато был "жлезный занавес"

Зато не было никаких ковидов, наркоманов и дебилов. И соседи друг друга знали. Я не думаю, что ты из-за бугра теперь не вылезаешь))) Даже в Челябинск тебя не пустят. Да и за границу в СССР кто хотел - тот смог поехать
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
65
Re: "Увеличиваем численность" - Очереди на...
Отправлено: 08.02.21 - 19:59
#8
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Цитата:
alex_60:
считатель блин. жлезный занавес. не жил в ссср но знаю.

Вот и ездят таким "знатокам" по ушам, рассказывают про тоталитарный совок, кровавого Сталина и "голодоморы". Начитались соросовских учебников и рассказывают мне, жившему в СССР как там было плохо ;-)
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